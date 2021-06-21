Снежный барс напал на фотоловушку в Алтайском заповеднике: видео

Видео передали участники 12-й добровольческой экспедиции «По следам снежного барса», которые сняли записи с установленных зимой камер. Проверка фотоловушек показала, что Карагай регулярно появлялся на алтайской стороне хребта Чихачева. В этой же области проживал старейший самец Алтайского заповедника – Хоргай. Однако камеры его не обнаружили. Последний раз его видели на монгольской стороне хребта 9 марта.

«По следам снежного барса» – единственная в России ежегодная полевая экспедиция добровольных защитников редких животных. Простые жители нашей страны с разных уголков России за свои средства приезжают в Горный Алтай ежегодно, чтобы установить и проверить автоматические камеры на хребте Чихачева – горной цепи на самой границе с Монголией, где обитают редкие снежные барсы.