Снежный барс напал на фотоловушку в Алтайском заповеднике: видео

В объектив фотоловушки, установленной в Алтайском заповеднике, попал молодой снежный барс по имени Карагай. Камера зафиксировала хищника еще в январе, но тогда, пометив скалистый выступ, Карагай прошел мимо фотоловушки, не обратив на нее никакого внимания. А вот в другой раз она его заинтересовала – через два месяца барс устроил нападение на устройство, попытавшись разгрызть его. Однако камера «выжила» и даже продолжила исправно функционировать.
Видео передали участники 12-й добровольческой экспедиции «По следам снежного барса», которые сняли записи с установленных зимой камер. Проверка фотоловушек показала, что Карагай регулярно появлялся на алтайской стороне хребта Чихачева. В этой же области проживал старейший самец Алтайского заповедника – Хоргай. Однако камеры его не обнаружили. Последний раз его видели на монгольской стороне хребта 9 марта.
«По следам снежного барса» – единственная в России ежегодная полевая экспедиция добровольных защитников редких животных. Простые жители нашей страны с разных уголков России за свои средства приезжают в Горный Алтай ежегодно, чтобы установить и проверить автоматические камеры на хребте Чихачева – горной цепи на самой границе с Монголией, где обитают редкие снежные барсы.
Наблюдение за барсами с помощью фотоловушек на хребте Чихачева ведется с 2011 года. Получаемые данные позволяют следить за динамикой численности, демографическими показателями обитающей здесь группировки, отслеживать перемещение отдельных особей по этому очагу обитания, давать оценку кормовой базы и угроз группировке. На хребте Чихачева фотоловушки работают круглый год только в двух точках в долинах рек. Камеры на гребнях хребтов на зиму не оставляют.
По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, в России осталось 2% мировой популяции снежных барсов, которая насчитывает от 4 до 6 тыс. особей. Точно подсчитать их не удается – барсы живут в труднодоступной горной местности. Вид остается одним из самых малоизученных среди больших кошек. В России обследовано только 70% мест обитания снежного барса. По итогам 2020 года в России насчитали 60 особей, большая часть которых, порядка 40, обитает на Алтае – это две трети всего ареала.
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