Снежный козленок ищет свою маму: трогательное видео

В Северной Америке живут белоснежные горные козы – их называют снежными (Oreamnos americanus). Их толстая густая шерсть защищает их от холодов, а в теплое время года животные линяют. В результате ежедневно их облик меняется, и эта особенность сыграла недобрую шутку с одним из козлят. Операторы программы о природе на телеканале PBS показали, как малыш долго не мог найти свою мать.

Пока взрослые кормились на сочных горных лугах, их детеныши беззаботно резвились, но перед тем, как отправиться дальше, стадо должно собрать всех своих членов. Большинство козлят, прервав игру, последовали за своими матерями, и только один растерянно бродил между сородичами. Даже если он не узнает ее по внешности, он ориентируется на ее уникальный запах. Но чтобы почуять его, ему нужно приблизиться к каждой взрослой козе.