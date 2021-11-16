3 снежных барса умерли в американском зоопарке после заражения коронавирусом

В минувшую пятницу три снежных барса скончались после заражения коронавирусом. Сотрудники Детского зоопарка Линкольна сообщили, что среди погибших животных были барсы по имени Макалу, Эверест и Ранни. Они были любимцами посетителей зоопарка.
«Эта утрата разбивает нам сердце, и мы все вместе скорбим», – говорится в сообщении зоопарка.
Руководство зоопарка также сообщило, что коронавирусом заразились два суматранских тигра Аксель и Кумар, однако они пошли на поправку.
Эксперты детского зоопарка Линкольна заявили, что у снежных барсов наблюдались симптомы коронавируса за месяц до их смерти. Среди симптомов, которые проявляются у этого вида, – потеря аппетита и кашель. Чтобы убедиться в состоянии животных, смотрители зоопарка взяли у хищных кошек мазки и образцы фекалий для анализов.
К сожалению, тесты показали, что барсы были инфицированы COVID-19. После подтверждения животных лечили такими антибиотиками и стероидами. Однако в заявлении зоопарка не сообщается, были ли животные вакцинированы.
Снежные барсы внесены в список Международного союза охраны природы как находящиеся под угрозой исчезновения. В настоящее время в дикой природе обитает всего несколько тысяч представителей этого вида.