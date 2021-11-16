3 снежных барса умерли в американском зоопарке после заражения коронавирусом

В минувшую пятницу три снежных барса скончались после заражения коронавирусом. Сотрудники Детского зоопарка Линкольна сообщили, что среди погибших животных были барсы по имени Макалу, Эверест и Ранни. Они были любимцами посетителей зоопарка.

«Эта утрата разбивает нам сердце, и мы все вместе скорбим», – говорится в сообщении зоопарка.