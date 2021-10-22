Собака помогает изучать косаток в морских экспедициях

Изучая причины ослабленного здоровья и взрослых, и юных особей, ученые нашли несколько причин. Среди них – канцерогенные вещества, загрязнившие воды мирового океана. В результате матери вскармливают детенышей отравленным молоком, да и сами они уже имеют серьезные отклонения, не позволяющие им успешно продолжать род.

Для того, чтобы увидеть динамику, делать прогнозы и искать пути выхода, необходимо регулярно мониторить здоровье косаток, но брать у них анализы очень сложно. Дебора Джайлз из Центра природоохранной биологии Вашингтонского университета нашла отличное решение: она натренировала собаку на запах экскрементов морских млекопитающих, и это позволило ученым собирать биологический материал неинвазивным способом.

Собака по кличке Эба считается помесью питбуля и корги или джек-рассел-терьера. В июне 2019 года ее «познакомили» с образцами фекалий косаток, имевшихся в распоряжении биологов. После этого и началась работа: научная группа регулярно отправляется в море, в районы скоплений морских млекопитающих. Как только Эба чувствует знакомый запах, она подает заметные сигналы, и ученым лишь остается выловить биоматериал сачком.