Собака помогает изучать косаток в морских экспедициях

Численность косаток стремительно уменьшается. Особенно тревожным сигналом является низкая скорость воспроизводства. Взрослые самки все чаще не могут выносить детеныша, но даже если беременность не прерывается – на свет может появиться мертворожденный или ослабленный малыш.
Самым известным примером является случай, произошедший в 2018 году: у косатки, зарегистрированной под номером J35, детеныш умер спустя полчаса после рождения. Скорбь матери была настолько велика, что она более двух недель не расставалась с ним, плавая по океану вместе с его тельцем.
Изучая причины ослабленного здоровья и взрослых, и юных особей, ученые нашли несколько причин. Среди них – канцерогенные вещества, загрязнившие воды мирового океана. В результате матери вскармливают детенышей отравленным молоком, да и сами они уже имеют серьезные отклонения, не позволяющие им успешно продолжать род.
Для того, чтобы увидеть динамику, делать прогнозы и искать пути выхода, необходимо регулярно мониторить здоровье косаток, но брать у них анализы очень сложно. Дебора Джайлз из Центра природоохранной биологии Вашингтонского университета нашла отличное решение: она натренировала собаку на запах экскрементов морских млекопитающих, и это позволило ученым собирать биологический материал неинвазивным способом.
Собака по кличке Эба считается помесью питбуля и корги или джек-рассел-терьера. В июне 2019 года ее «познакомили» с образцами фекалий косаток, имевшихся в распоряжении биологов. После этого и началась работа: научная группа регулярно отправляется в море, в районы скоплений морских млекопитающих. Как только Эба чувствует знакомый запах, она подает заметные сигналы, и ученым лишь остается выловить биоматериал сачком.
Анализ фекалий дает огромный объем данных, в том числе – состав токсичных веществ в организме косаток, уровень гормона стресса, степень голода или насыщения. А собака в качестве награды за свой вклад в науку получает возможность поиграть с любимыми игрушками – и любоваться морскими просторами, конечно.
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