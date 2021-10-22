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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Звери

Собака помогает изучать косаток в морских экспедициях

Анастасия Баринова
22 октября 2021
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Фото: BBC/YouTube
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Фото: Eba the Whale Dog/Instagram
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Фото: Eba the Whale Dog/Instagram
Ее острый нюх дает возможность собирать свежий биологический материал.

Численность косаток стремительно уменьшается. Особенно тревожным сигналом является низкая скорость воспроизводства. Взрослые самки все чаще не могут выносить детеныша, но даже если беременность не прерывается – на свет может появиться мертворожденный или ослабленный малыш.

Самым известным примером является случай, произошедший в 2018 году: у косатки, зарегистрированной под номером J35, детеныш умер спустя полчаса после рождения. Скорбь матери была настолько велика, что она более двух недель не расставалась с ним, плавая по океану вместе с его тельцем.

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Изучая причины ослабленного здоровья и взрослых, и юных особей, ученые нашли несколько причин. Среди них – канцерогенные вещества, загрязнившие воды мирового океана. В результате матери вскармливают детенышей отравленным молоком, да и сами они уже имеют серьезные отклонения, не позволяющие им успешно продолжать род.

Для того, чтобы увидеть динамику, делать прогнозы и искать пути выхода, необходимо регулярно мониторить здоровье косаток, но брать у них анализы очень сложно. Дебора Джайлз из Центра природоохранной биологии Вашингтонского университета нашла отличное решение: она натренировала собаку на запах экскрементов морских млекопитающих, и это позволило ученым собирать биологический материал неинвазивным способом.

Собака по кличке Эба считается помесью питбуля и корги или джек-рассел-терьера. В июне 2019 года ее «познакомили» с образцами фекалий косаток, имевшихся в распоряжении биологов. После этого и началась работа: научная группа регулярно отправляется в море, в районы скоплений морских млекопитающих. Как только Эба чувствует знакомый запах, она подает заметные сигналы, и ученым лишь остается выловить биоматериал сачком.

Анализ фекалий дает огромный объем данных, в том числе – состав токсичных веществ в организме косаток, уровень гормона стресса, степень голода или насыщения. А собака в качестве награды за свой вклад в науку получает возможность поиграть с любимыми игрушками – и любоваться морскими просторами, конечно. 

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