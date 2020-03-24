Собака принесла огромное потомство – 20 щенков за одну беременность!

Рис рассказала, что одного из щенков назвали Бэмби, а с именами остальных еще не определились.

«Я думала о том, чтобы назвать девочек именами принцесс Диснея, но позвав одну из них по имени Ариэль, решила, что это ей совсем не подходит. Когда новый владелец купит их, то сможет дать им имена», — заключила Рис.

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