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Звери

Собака принесла огромное потомство – 20 щенков за одну беременность!

24 марта 2020
Двухлетняя Кали породы бульдог произвела на свет необычайно большое потомство.

Владелица собаки Эмбер Рис рассказала, что была шокирована таким результатом.

«Когда мы впервые взяли ее на сканирование, ветеринар сказал нам ожидать шести, максимум, восьми щенков. Именно этого я и ожидала», — Эмбер Рис.

Хозяйка собаки рассказала, что Кали родила 8 щенков, а затем взяла небольшую передышку, после чего на свет появились еще 12 детенышей. Из всего помета выжить удалось только 11 щенятам. По словам ветеринара, в подобных случаях обычно бывает больше смертей.

Рис рассказала, что одного из щенков назвали Бэмби, а с именами остальных еще не определились.

«Я думала о том, чтобы назвать девочек именами принцесс Диснея, но позвав одну из них по имени Ариэль, решила, что это ей совсем не подходит. Когда новый владелец купит их, то сможет дать им имена», — заключила Рис.

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