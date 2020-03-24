Собака принесла огромное потомство – 20 щенков за одну беременность!

Владелица собаки Эмбер Рис рассказала, что была шокирована таким результатом.
Хозяйка собаки рассказала, что Кали родила 8 щенков, а затем взяла небольшую передышку, после чего на свет появились еще 12 детенышей. Из всего помета выжить удалось только 11 щенятам. По словам ветеринара, в подобных случаях обычно бывает больше смертей.
Bulldog in England gives birth to 20 puppies https://t.co/n3MVDSDjjA via @foxnews pic.twitter.com/p5mX0DVg3I— Chris 🇺🇸 (@Chris_1791) March 20, 2020
Рис рассказала, что одного из щенков назвали Бэмби, а с именами остальных еще не определились.
«Я думала о том, чтобы назвать девочек именами принцесс Диснея, но позвав одну из них по имени Ариэль, решила, что это ей совсем не подходит. Когда новый владелец купит их, то сможет дать им имена», — заключила Рис.
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