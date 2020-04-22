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Звери

Собака сцепилась с леопардом, пробравшимся в её двор: видео

Михаил Сысоев
22 апреля 2020
Леопард
Фото: pixabay.com
Схватка могла плохо закончиться для питомца.

Инцидент произошел в городе Уна в западном индийском штате Гуджарат, население которого составляет 130 тысяч человек. Камера наружного наблюдения, установленная во дворе дома индийца Махеш Бамания, запечатлела момент схватки между леопардом, проникшим во владения Махеша и его собаки.

Собака, которой хищник вцепился в шею, пыталась умиротворить хищника, виляя хвостом, но в итоге ее спас шум проезжающей мимо машины.

Бамания обратился в отдел, занимающийся отловом диких животных. «В момент, когда мы получили жалобу, мы установили клетку с живой приманкой. Леопард вошел в нее и попал в ловушку», — говорит офицер Вира Чавда. В каком состоянии находится собака, не уточняется.

По данным мониторинга 2017 года, количество леопардов в штате Гуджарат составляет 1 395 особей. По сравнению с 2006 годом этих животных стало на 30% больше.

Впрочем, есть и очень милые видео с леопардами — только посмотрите, как самка леопарда учит детенышей переходить дорогу!

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