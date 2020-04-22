Собака сцепилась с леопардом, пробравшимся в её двор: видео

Собака, которой хищник вцепился в шею, пыталась умиротворить хищника, виляя хвостом, но в итоге ее спас шум проезжающей мимо машины.

Бамания обратился в отдел, занимающийся отловом диких животных. «В момент, когда мы получили жалобу, мы установили клетку с живой приманкой. Леопард вошел в нее и попал в ловушку», — говорит офицер Вира Чавда. В каком состоянии находится собака, не уточняется.

По данным мониторинга 2017 года, количество леопардов в штате Гуджарат составляет 1 395 особей. По сравнению с 2006 годом этих животных стало на 30% больше.

Впрочем, есть и очень милые видео с леопардами — только посмотрите, как самка леопарда учит детенышей переходить дорогу!