Собака спасает тонущего олененка: фото и видео

Однажды вечером во время прогулки житель штата Алабама Ральф Дорн обратил внимание на то, что его собаки по кличке Харли нет поблизости. К этому времени питомец, набегавшийся на улице, обычно уже приходит домой, и Ральф выглянул в окно, желая убедиться, что с Харли все в порядке.

Мужчина живет на берегу озера – именно там он и заметил своего пса. Тот был занят важным делом: плыл в сторону барахтающегося в озере совсем маленького олененка. Не известно, как малыш оказался посредине водоема, но ситуация принимала опасный оборот. Взрослые олени способны переплыть реку, но даже они быстро утомляются, а у детеныша не хватит сил на то, чтобы долго продержаться в воде.