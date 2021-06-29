Собака спасает тонущего олененка: фото и видео

Однажды вечером во время прогулки житель штата Алабама Ральф Дорн обратил внимание на то, что его собаки по кличке Харли нет поблизости. К этому времени питомец, набегавшийся на улице, обычно уже приходит домой, и Ральф выглянул в окно, желая убедиться, что с Харли все в порядке.
Мужчина живет на берегу озера – именно там он и заметил своего пса. Тот был занят важным делом: плыл в сторону барахтающегося в озере совсем маленького олененка. Не известно, как малыш оказался посредине водоема, но ситуация принимала опасный оборот. Взрослые олени способны переплыть реку, но даже они быстро утомляются, а у детеныша не хватит сил на то, чтобы долго продержаться в воде.
Харли доплыл до нужного места и принялся всеми силами подгонять юного оленя обратно на сушу, подбадривая и не оставляя одного. Спасательная операция завершилась благополучно. Олененок выглядел напуганным, но вскоре из кустов показалась его мать, и воссоединившееся семейство ушло по своим делам. Перед этим Харли облизал малыша, чтобы успокоить его и отряхнуть от лишней воды.
Через несколько дней олененок снова оказался на участке Ральфа: Харли услышал и учуял его, и когда животные встретились, малыш уже не испугался.
Кинологи объясняют, что у некоторых домашних собак желание спасать и помогать другим заложено в генах. Посмотрите, как брошенная хозяевами собака спасает коал.
А в Книге рекордов Гиннеса отмечена самая быстрая в мире собака-спасатель в воде: это ньюфаундленд по кличке Джек Блэк, который за 1 минуту и 36 секунд пес спас человека, «тонущего» на расстоянии 25 метров.