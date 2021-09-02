Собаки могут оценивать преднамеренность наших действий

Исследователи из Германии сравнили спонтанные реакции собак на преднамеренное и непреднамеренное поведение человека в эксперименте с едой и стеклянным барьером. Они обнаружили, что собаки реагировали по-разному в зависимости от того, были ли действия экспериментатора преднамеренными или нет.
В эксперименте собака была отделена от человека прозрачным барьером. Экспериментатор кормил собак кусочками корма через длинную вертикальную щель в середине барьера.
В какой-то момент экспериментатор вытаскивал угощение и клал его перед собой, не давая собаке. Это поведение исследователи назвали состоянием «нежелания» и оно играло роль преднамеренного запрета.
В состоянии «неуклюжесть» экспериментатор подносил кусок корма к щели в барьере, но затем «случайно» ронял его перед собой. В состоянии «заблокировано», экспериментатор снова пытался дать собаке награду, но не мог, потому что щель в барьере была перекрыта. При всех трех условиях награда оставалась на стороне экспериментатора.
Основным параметром, измеренным исследователями, было время, в течение которого собаки ждали, прежде чем приблизиться к еде, в которой им было отказано. Когда экспериментатор «намеренно» отказывал собакам в угощении, что означало, что они не должны были его получить, собаки были склонны ждать дольше, прежде чем обойти барьер.
Часто, интерпретируя «нежелание» экспериментатора давать им пищу, четвероногие и вовсе садились или ложились на пол, переставая вилять хвостом.
«Собаки в нашем исследовании явно вели себя по-разному в зависимости от того, были ли действия человека-экспериментатора преднамеренными или непреднамеренными», – говорит соавтор исследования Бритта Шюнеман.
«Наши результаты представляют собой важные первоначальные доказательства того, что собаки могут иметь по крайней мере один аспект теории разума – способность распознавать намерение в действии», – заключают исследователи.