Собаки могут оценивать преднамеренность наших действий

Исследователи из Германии сравнили спонтанные реакции собак на преднамеренное и непреднамеренное поведение человека в эксперименте с едой и стеклянным барьером. Они обнаружили, что собаки реагировали по-разному в зависимости от того, были ли действия экспериментатора преднамеренными или нет.

В эксперименте собака была отделена от человека прозрачным барьером. Экспериментатор кормил собак кусочками корма через длинную вертикальную щель в середине барьера.

В какой-то момент экспериментатор вытаскивал угощение и клал его перед собой, не давая собаке. Это поведение исследователи назвали состоянием «нежелания» и оно играло роль преднамеренного запрета.

В состоянии «неуклюжесть» экспериментатор подносил кусок корма к щели в барьере, но затем «случайно» ронял его перед собой. В состоянии «заблокировано», экспериментатор снова пытался дать собаке награду, но не мог, потому что щель в барьере была перекрыта. При всех трех условиях награда оставалась на стороне экспериментатора.