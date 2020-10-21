Собаки склонны перенимать характер хозяев

Собака недаром зовется лучшим другом человека. Давно замечено, что четвероногие питомцы во всем стараются походить на своих хозяев. Ученые установили, что эта врожденная склонность подражать человеку связана с тем, что собаки ведут себя так, как принято в стае. А стая для современных собак — это обычно хозяин и члены его семьи.

Ученые из Центра по изучению поведения животных в Камбрии даже выяснили, что собаки склонны приобретать местный акцент. Для сбора необходимых данных специалисты Центра обратились к хозяевам и их питомцам с просьбой оставить на автоответчике голосовое сообщение, а затем сравнили высоту, тон, громкость и длину звуков, издаваемых собакой и человеком. Оказалось, что собаки одной и той же породы лаяли по-разному в разных уголках света, у разных хозяев.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что собаки имитируют голоса хозяев. Так они демонстрируют свою привязанность: чем она крепче, тем заметнее сходство в звуке. Собаки также склонны копировать поведение хозяев. Так, терьер, живущий в семье молодых людей, обычно энергичен и непослушен, а терьер пожилой бабушки обычно представляет собой спокойное существо, любящее поспать.

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