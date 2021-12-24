Собаки способны замечать нарушения законов физики

Затем собакам показывали видео, на котором один мяч катился по направлению к другому. Когда они сталкивались, первый мяч останавливался, а второй начинал двигаться в ответ на столкновение. На втором видео была похожая сцена, однако на этот раз движущийся мяч переставал катиться до того, как столкнуться со вторым мячом. Но второй мяч все равно начинал движение, будто бы после столкновения.

Изучив данные биосенсоров, исследователи выяснили, что собаки дольше смотрели на шары во время просмотра второго видео, нарушающего законы физики. Они также обнаружили, что их зрачки расширялись. Исследователи отмечают, что обе реакции типичны для собак, которые обращают внимание на неожиданные происшествия.

Зрачки расширяются как у людей, так и у животных в тех случаях, когда они сталкиваются с требующим пристального внимания событием. В этом случае исследователи предполагают, что собаки сосредотачивались на втором видео, ожидая, что произойдет нечто, объясняющее, почему начинал катиться второй мяч.

А еще собаки способны распознавать, когда мы их обманываем.