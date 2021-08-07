Собаки знают, когда мы их обманываем

Собаки способны распознавать ложь: это выяснилось в ходе эксперимента, поставленного учеными из Вены. К выполнению заданий было привлечено 260 собак самых разных пород. Сначала перед ними поставили две непрозрачных емкости, в одной из которых находилось угощение. Незнакомый собакам человек подсказывал им, где оно находится.

Затем собаки наблюдали, как еще один посторонний менял миски местами. Появившийся после этого третий человек, пытавшийся показать собакам, где сейчас спрятана еда, оставался без внимания: более 50% животных понимало, что он не видел процесс замены и не может дать верное указание. И наконец в ходе еще одного теста путаница с кормом происходила на глазах и собак, и наблюдателя, притом животные уже были знакомы с этим человеком. Но когда тот показывал на неправильную емкость, две трети подопытных игнорировали его совет.