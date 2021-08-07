Собаки знают, когда мы их обманываем

Собаки способны распознавать ложь: это выяснилось в ходе эксперимента, поставленного учеными из Вены. К выполнению заданий было привлечено 260 собак самых разных пород. Сначала перед ними поставили две непрозрачных емкости, в одной из которых находилось угощение. Незнакомый собакам человек подсказывал им, где оно находится.
Затем собаки наблюдали, как еще один посторонний менял миски местами. Появившийся после этого третий человек, пытавшийся показать собакам, где сейчас спрятана еда, оставался без внимания: более 50% животных понимало, что он не видел процесс замены и не может дать верное указание. И наконец в ходе еще одного теста путаница с кормом происходила на глазах и собак, и наблюдателя, притом животные уже были знакомы с этим человеком. Но когда тот показывал на неправильную емкость, две трети подопытных игнорировали его совет.
Умение анализировать информацию и принимать собственные решения – довольно уникальная когнитивная способность. В аналогичных опытах принимали участие японские макаки, шимпанзе и дети до пяти лет, и они в большей степени ориентировались на подсказки, даже заведомо ложные, нежели на свои наблюдения.
Однако пока не ясно, почему около половины собак все же верили дезинформации: возможно, они решили, что доверительные отношения с человеком важнее, чем вкусная награда. Также результаты могут быть связаны с породами участников эксперимента: в частности, наиболее критически настроенными оказались терьеры.
Эти гипотезы предстоит проверить в ходе следующих экспериментов. Психологическая связь собак с людьми, их умение считывать эмоции – генетическая особенность, которая закрепилась в течение тысячелетий совместного существования.