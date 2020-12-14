«Сокровища» неотом: как проказничают лесные хомяки

Лесные хомяки, или неотомы (Neotoma), обитающие в Северной Америке, очень любят блестящие предметы. Поэтому, оказавшись в месте, где живут люди, они не откажут себе в удовольствии украсть что-нибудь такое у них.

Взамен они оставят свою вещь: веточку, травинку или любой другой предмет, который был у хомяка с собой. Конечно же, такое поведение объясняется не добросовестностью хомяка, а тем, что животное просто забывает о том, что оно несло до этого.

Добыча грызуна вскоре окажется в его жилище, где уже хранится огромное количество мелочей, найденных хомяком. Иногда неотомы разделяют свои «сокровища» на две или несколько куч, которые потом будут служить защитой от врагов или преградой от сквозняков в норе хомяка.

Обитая вдали от людей, хомяки, конечно же, складируют только природные материалы, будь то ветки, камни, листья, останки других животных и так далее. Некоторые ученые изучают эти залежи «богатств», чтобы сделать вывод об изменениях состояния окружающей среды. Ведь в месте, где жили неотомы, найдены предметы, которым было 50 тысяч лет.

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