Сообщество самых умных шимпанзе пополнилось детенышем и получило шанс на выживание

У находящейся на грани исчезновения популяции шимпанзе (Pan) в Гвинее, получившей всемирную известность благодаря уникальным для вида интеллектуальным способностям, появился проблеск надежды на выживание после того, как последняя плодовитая самка в стае родила детеныша.

Крошечное сообщество обезьян живет в лесу рядом с деревней Боссу на юго-востоке Гвинеи. Исследователи десятилетиями изучают эту популяцию, поскольку местные шимпанзе демонстрируют незаурядные умственные способности. В частности, эти приматы с легкостью используют молоток и наковальню для раскалывания орехов.

Однако количество особей в популяции неуклонно снижалось в последние годы. До 2003 года их численность была относительно стабильной и составляла около 20 особей. Но в 2003 году семь обезьян погибли от гриппа, а другие скончались в последующие годы. В результате, на сегодняшний день стая насчитывала трех взрослых самцов и четырех взрослых самок. Три обезьяны в стае старше 60 лет, а самым молодым является 8-летний самец.

При этом стая не может быть пополнена соседними сообществами шимпанзе, поскольку уничтожение леса привело ее к изоляции.

Однако после долгих лет упадка появились хорошие новости. Директор Института экологических исследований Боссу Али Гаспар Сумах сообщил, что на прошлой неделе гиды заметили последнюю плодовитую самку группы по имени Фанле с крошечным детенышем на животе.