Сообщество самых умных шимпанзе пополнилось детенышем и получило шанс на выживание

У находящейся на грани исчезновения популяции шимпанзе (Pan) в Гвинее, получившей всемирную известность благодаря уникальным для вида интеллектуальным способностям, появился проблеск надежды на выживание после того, как последняя плодовитая самка в стае родила детеныша.
Крошечное сообщество обезьян живет в лесу рядом с деревней Боссу на юго-востоке Гвинеи. Исследователи десятилетиями изучают эту популяцию, поскольку местные шимпанзе демонстрируют незаурядные умственные способности. В частности, эти приматы с легкостью используют молоток и наковальню для раскалывания орехов.
Однако количество особей в популяции неуклонно снижалось в последние годы. До 2003 года их численность была относительно стабильной и составляла около 20 особей. Но в 2003 году семь обезьян погибли от гриппа, а другие скончались в последующие годы. В результате, на сегодняшний день стая насчитывала трех взрослых самцов и четырех взрослых самок. Три обезьяны в стае старше 60 лет, а самым молодым является 8-летний самец.
При этом стая не может быть пополнена соседними сообществами шимпанзе, поскольку уничтожение леса привело ее к изоляции.
Однако после долгих лет упадка появились хорошие новости. Директор Института экологических исследований Боссу Али Гаспар Сумах сообщил, что на прошлой неделе гиды заметили последнюю плодовитую самку группы по имени Фанле с крошечным детенышем на животе.
По словам Сумаха, жители местной деревни теперь «вне себя от радости». Шимпанзе Боссу имеют уникальные отношения с местным населением. Животные годами живут в дикой природе, но делят территорию и ее ресурсы с людьми, которые защищают приматов, считая их реинкарнацией своих предков.
«Все, молодые и старые, мужчины и женщины, взорвались от радости — атмосфера была невероятной», — говорит Сумах.
По словам Сумаха, отцом ребенка является Фуаф, доминирующий самец группы, или другой шимпанзе по имени Джеджже. Обоим приматам более 40 лет.
Самки шимпанзе способны иметь потомство каждые четыре или пять лет, а это означает, что Фанле «сама по себе не сможет улучшить социальную динамику группы» с точки зрения численности и генетического разнообразия, предупреждает Сумах.
Боссу является частью возвышающегося над саванной заповедника Mount Nimba Strict, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенного на границе с Кот-д’Ивуаром и Либерией. Знаменитые обезьяны живут в лесу на площади 320 га.
Однако из-за вырубки лесов они отрезаны от других шимпанзе, которые живут на склонах горы Нимба. Местные жители практикуют традиционную подсечно-огневую форму земледелия, при которой лесной покров становится фрагментированным.
Заповедник ищет способы создания с иностранной помощью «миграционного коридора», чтобы обеспечить двустороннее движение между изолированным сообществом и их кузенами на холмах.
Другая возможность — ввести в сообщество новых самок из других стай. Но у этой идеи есть свои критики, которые утверждают, что группы приматов, живущие в дикой природе, должны сами определять свою судьбу.
По словам Сумаха, сейчас решается вопрос о том, как назвать появившегося на свет детеныша. «Мы собираемся пригласить видных деятелей, местные власти и партнеров, с которыми сотрудничаем, чтобы они определили для нее имя», — добавил Сумах.
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