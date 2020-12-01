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Шимпанзе подметает свою клетку: видео

National Geographic Россия
01 декабря 2020
Возможно, чище и не стало, но старания заслуживают похвалы.

Таллинский зоопарк выложил в Facebook 26-секундный ролик, на котором взрослый шимпанзе пытается устроить уборку в своей клетке. Как сообщили представители зоопарка, метлу в вольере забыл один из сотрудников. Шимпанзе незамедлительно воспользовался такой возможностью и принялся самостоятельно наводить порядок. 

«Как видите, у нас очень много общего с шимпанзе. К сожалению, наша восприимчивость к коронавирусу также распространена, поэтому большой тропический дом был закрыт для посетителей со вторника, чтобы сохранить здоровье Бетси и Куинси. Мы сообщим вам, когда снова откроемся», — говорится в сообщении зоопарка. 

Шимпанзе (Pan) считаются одними из самых умных приматов. Их интеллект наиболее изучен из всех видов животных. В природе шимпанзе способны использовать орудия труда: камни для разбивания орехов и фруктов, палки для ловли муравьев и термитов, а также для охоты на млекопитающих и ловли рыбы. 

Недавно в сообществе самых умных шимпанзе в Африке произошло пополнение. В деревне Боссу в Гвинее у последней плодовитой самки группы родился детеныш. Мы как раз рассказывали, почему это привело в восторг местных жителей

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