Спариванию панд помогло закрытие зоопарка для посетителей

Большие панды (Ailuropoda melanoleuca) относятся к исчезающим видам животных. В дикой природе обитает не более 1900 особей, и еще 380 содержится в зоопарках и научных центрах по всему миру. Продолжительность их жизни составляет около 20 лет в естественной среде и на 10 лет больше — под защитой человека.
Половой зрелости большие панды достигают в возрасте от 4 до 8 лет, но брачный период длится у них только в течение 15-25 дней с марта по май, при этом возможность зачатия у самок выпадает лишь на 2-3 дня. Помимо исчезновения естественной среды обитания, именно это становится причиной медленного роста популяции. А панды, живущие в неволе, размножаются с еще большим трудом.
До 2000 года ни один зоопарк мира не мог похвастаться этим событием, однако в последние десятилетия все активнее применяется метод искусственного оплодотворения, и нередко это приводит к ожидаемому результату. Тем не менее, естественный путь зачатия более надежный: при нем гораздо выше процесс вынашиваемости.
В гонконгском зоопарке Ocean Park живут 14-летние панды Ин Ин и Ле Ле. В 2010 году они достигли половой зрелости. Парк реализует программу по восстановлению численности исчезающих видов; здесь используют все мировые наработки, позволяющие пандам продолжать свой род, но Ин Ин и Ле Ле ни разу не проявляли интереса друг ко другу.
Одновременно проводились попытки оплодотворить Ин Ин искусственным путем (во всех случаях это заканчивалось выкидышами), а сперма Ле Ле отправлялась в различные парки для тех же целей. И только в марте 2020 года поведение панд изменилось. Ин Ин начала проводить больше времени, играя в воде, а Ле Ле метил территорию и искал запахи подруги. Это — элементы брачного ритуала больших панд.
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【🐼大熊貓盈盈和樂樂的好消息💕】經過多年嘅愛情長跑，盈盈同樂樂今日終於成功自然交配喇！今次係佢哋小倆口自9年前（2011年起）開始嘗試自然交配以來首次成功，公園嘅獸醫同護理團隊會繼續密切觀察佢哋嘅身體狀況同行為變化，希望會有熊貓「添丁」嘅好消息！大家留低❤️emoji，一齊祝福盈盈同樂樂可以早日迎接新家庭成員喇！ . . [🐼Good News from Giant Panda Ying Ying & Le Le💕] Ying Ying and her long-standing sweetheart Le Le succeeded in natural mating today! This is the first success since the cute couple began attempts at natural mating 9 years ago (from 2011). The Park’s veterinary and animal care teams have been closely monitoring the giant pandas’ body conditions and behavioural changes, hoping to bring wonderful pregnancy news to you all. Let’s leave a ❤️ emoji in the comment section to send your blessing to our lovable Ying Ying and Le Le! #hkoceanpark #OPLovelyAnimals #panda #海洋公園 #熊貓
Специалисты полагают, что причиной стала воцарившаяся тишина: с января двери учреждения были для посетителей закрыты. Правда, говорить о состоявшейся беременности пока рано, и теперь за состоянием Ин Ин следят особенно тщательно. В случае успеха гормональные колебания и другие признаки появятся в конце июня, а точно подтвердить беременность можно только с помощью ультразвукового сканирования за 14-17 дней до родов. Но и это несет определенные сложности: панды вынашивают детенышей от 95 до 160 дней. Кроме того, у них нередко случаются ложные беременности.
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