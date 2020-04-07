Спариванию панд помогло закрытие зоопарка для посетителей

Большие панды (Ailuropoda melanoleuca) относятся к исчезающим видам животных. В дикой природе обитает не более 1900 особей, и еще 380 содержится в зоопарках и научных центрах по всему миру. Продолжительность их жизни составляет около 20 лет в естественной среде и на 10 лет больше — под защитой человека.

Половой зрелости большие панды достигают в возрасте от 4 до 8 лет, но брачный период длится у них только в течение 15-25 дней с марта по май, при этом возможность зачатия у самок выпадает лишь на 2-3 дня. Помимо исчезновения естественной среды обитания, именно это становится причиной медленного роста популяции. А панды, живущие в неволе, размножаются с еще большим трудом.

До 2000 года ни один зоопарк мира не мог похвастаться этим событием, однако в последние десятилетия все активнее применяется метод искусственного оплодотворения, и нередко это приводит к ожидаемому результату. Тем не менее, естественный путь зачатия более надежный: при нем гораздо выше процесс вынашиваемости.