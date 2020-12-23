Спасатель реанимирует слоненка непрямым массажем сердца: видео

Несмотря на возможную угрозу со стороны взрослых слонов, Мана не сдавался. Примерно через десять минут его усилий слоненок вернулся к жизни. Позже детеныша доставили в ветеринарную клинику для лечения, а затем вернули на место происшествия. Там слонёнок воссоединился со своей матерью. С водителем мотоцикла тоже оказалось все в порядке, он не получил серьезных травм.

Несмотря на то, что он имел дело с десятками дорожно-транспортных происшествий с участием людей, Мана сказал, что слон был единственным из его пациентов, который «ожил» после СЛР.

Ветеринар Жаклин Гатт, директор клиники птиц и экзотических животных в Австралии, предполагает, что у слоненка случилась остановка дыхания.

«Если тело слона находилось в шоке, то возможно, что сжатие грудной клетки помогло восстановить циркуляцию крови, а также заставило воздух проходить через легкие, пока его мозг не получил достаточно крови и жизненно важного кислорода, чтобы вернуться в сознание», — говорит Гатт.

По словам Гатт, любой желающий может пройти онлайн-курсы по СЛР для домашних кошек и собак. Реанимацию также можно проводить на многих других видах животных, от аллигаторов до тапиров.

«Я делала СЛР многим животным: собакам, кошкам, кроликам, хорькам, птицам, крысам, черепахам, ящерицам и даже рыбам», — сказала Гатт.

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