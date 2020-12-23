Спасатель реанимирует слоненка непрямым массажем сердца: видео

Молодой индийский слон (Elephas maximus indicus) был сбит мотоциклом при попытке перейти дорогу в восточной тайской провинции Чантабури. Он упал прямо посреди дороги и не подавал признаков жизни.
По счастливой случайности рядом оказался спасатель с 26-летним стажем работы Мана Шриват. Он сумел определить, где находится сердце слона (в этом ему помог увиденный в Интернете ролик), после чего начал сердечно-легочную реанимацию (СЛР).
«Это мой инстинкт — спасать жизни, но я все время волновался, потому что слышал, как мать и другие слоны где-то поблизости звали детеныша», — рассказал Шриват.
The extraordinary moment a baby elephant is revived using CPR after being hit by a motorbike in Thailandhttps://t.co/sB8bB3JxJg pic.twitter.com/2DVESdyNDL— BBC News (World) (@BBCWorld) December 22, 2020
Несмотря на возможную угрозу со стороны взрослых слонов, Мана не сдавался. Примерно через десять минут его усилий слоненок вернулся к жизни. Позже детеныша доставили в ветеринарную клинику для лечения, а затем вернули на место происшествия. Там слонёнок воссоединился со своей матерью. С водителем мотоцикла тоже оказалось все в порядке, он не получил серьезных травм.
Несмотря на то, что он имел дело с десятками дорожно-транспортных происшествий с участием людей, Мана сказал, что слон был единственным из его пациентов, который «ожил» после СЛР.
Ветеринар Жаклин Гатт, директор клиники птиц и экзотических животных в Австралии, предполагает, что у слоненка случилась остановка дыхания.
«Если тело слона находилось в шоке, то возможно, что сжатие грудной клетки помогло восстановить циркуляцию крови, а также заставило воздух проходить через легкие, пока его мозг не получил достаточно крови и жизненно важного кислорода, чтобы вернуться в сознание», — говорит Гатт.
По словам Гатт, любой желающий может пройти онлайн-курсы по СЛР для домашних кошек и собак. Реанимацию также можно проводить на многих других видах животных, от аллигаторов до тапиров.
«Я делала СЛР многим животным: собакам, кошкам, кроликам, хорькам, птицам, крысам, черепахам, ящерицам и даже рыбам», — сказала Гатт.
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