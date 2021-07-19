Спасение медведицы с ведром на голове: видео

В природоохранную службу штата Колорадо поступило сообщение о том, что в лесах неподалеку от Боулдера в беду попал молодой медведь: люди впервые заметили дикого зверя с ведром на голове 6 июля. Он не мог его снять самостоятельно, не мог добывать пищу и беспомощно бродил по окрестностям.

14 июля двое местных жителей позвонили спасателям. Они понимали, что сами помочь медведю не могут, и для того, чтобы специалистам было легче найти животное, загнали его на дерево. Прибывшие на место представители организации Colorado Parks and Wildlife усыпили медведя, затем безопасно спустили его с ветки и осторожно освободили от гигантского «воротника».