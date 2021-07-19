Спасение медведицы с ведром на голове: видео

В природоохранную службу штата Колорадо поступило сообщение о том, что в лесах неподалеку от Боулдера в беду попал молодой медведь: люди впервые заметили дикого зверя с ведром на голове 6 июля. Он не мог его снять самостоятельно, не мог добывать пищу и беспомощно бродил по окрестностям.
14 июля двое местных жителей позвонили спасателям. Они понимали, что сами помочь медведю не могут, и для того, чтобы специалистам было легче найти животное, загнали его на дерево. Прибывшие на место представители организации Colorado Parks and Wildlife усыпили медведя, затем безопасно спустили его с ветки и осторожно освободили от гигантского «воротника».
Wildlife officers remove a chicken feeder stuck on the head of this bear just west of #Boulder. The first report we received of this bear was on July 6, so that bucket had been on its head for at least one week before wildlife officers were able to free her of it. #WildlifeRescue pic.twitter.com/ltAi0JlnJ7— CPW NE Region (@CPW_NE) July 14, 2021
Им оказалась кормушка для цыплят, а пострадавшим — медведица возрастом около года. Ее масса — немного ниже нормы, но для лета это не редкость. По всей видимости, медведица забрела в населенный пункт и пробралась в курятник. Защитники природы просят людей, живущих в сельской местности, не оставлять территорию без присмотра — даже если медведь не попадает в ловушку, он не должен привыкать добывать себе пищу в местах, где живет человек.
Wildlife officers in #Boulder safely tranquilized this bear & removed the chicken feeder that had been stuck on her head. The bear was a little thin for a yearling at this time of year, but otherwise in good body condition when released. pic.twitter.com/vWfJmiHS1f— CPW NE Region (@CPW_NE) July 14, 2021
После того, как зверь избавился от ведерка, он убежал в лес. Посмотрите на медведя, который собрался проникнуть в дом через кошачий лаз.