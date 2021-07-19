Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Звери

Спасение медведицы с ведром на голове: видео

Анастасия Баринова
19 июля 2021
bear6.jpg
Фото: CPW NE Region/Twitter
bear5.jpg
Фото: CPW NE Region/Twitter
Зверь больше недели не мог избавиться от «воротника».

В природоохранную службу штата Колорадо поступило сообщение о том, что в лесах неподалеку от Боулдера в беду попал молодой медведь: люди впервые заметили дикого зверя с ведром на голове 6 июля. Он не мог его снять самостоятельно, не мог добывать пищу и беспомощно бродил по окрестностям.

14 июля двое местных жителей позвонили спасателям. Они понимали, что сами помочь медведю не могут, и для того, чтобы специалистам было легче найти животное, загнали его  на дерево. Прибывшие на место представители организации Colorado Parks and Wildlife усыпили медведя, затем безопасно спустили его с ветки и осторожно освободили от гигантского «воротника».

Им оказалась кормушка для цыплят, а пострадавшим — медведица возрастом около года. Ее масса — немного ниже нормы, но для лета это не редкость. По всей видимости, медведица забрела в населенный пункт и пробралась в курятник. Защитники природы просят людей, живущих в сельской местности, не оставлять территорию без присмотра — даже если медведь не попадает в ловушку, он не должен привыкать добывать себе пищу в местах, где живет человек.

После того, как зверь избавился от ведерка, он убежал в лес. Посмотрите на медведя, который собрался проникнуть в дом через кошачий лаз.

рекомендации
Ноутбук, компьютер

Ноутбук для съёмок в суровых условиях: обзор Acer Enduro N7

Вопросительный знак, вопрос

Тест о странных звонках в колл-центр: угадайте, правда или вымысел?

Фотоаппарат generic icon

Особенности ночной пейзажной фотографии