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Звери

Спасение слепой коалы и ее детеныша: видео

Анастасия Баринова
15 июня 2021
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Фото: ifaw/YouTube
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Фото: ifaw/YouTube
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Фото: Friends of the Koala Inc.
Австралиец нашел необычное семейство и не оставил его в беде.

28 мая житель штата Новый Южный Уэльс обнаружил на дороге коалу с малышом в сумке. Взрослое животное было полностью дезориентировано; оно могло попасть под машину или стать жертвой нападения собаки. К счастью, прохожий позвонил защитникам природы и отнес мать с детенышем к ветеринарам из организации «Friends of the Koala».

После проверки выяснилось, что коала, получившая имя Венера, была полностью слепой из-за хламидийного конъюнктивита — а один из глаз к тому же был травмирован: вероятно, животное сильно его расчесывало. Но несмотря на потерю зрения и возраст около 12 лет Венера была в хорошем состоянии. Ее малыш возрастом около 4,5 месяцев был истощен, но в целом его здоровье опасений не вызвало. Его назвали Купидоном.

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Friends of the Koala Пятимесячный Купидон на спине матери

Всю ситуацию специалисты называют чудом. Удивительно, как очень пожилая и слепая коала могла заботиться о своем малыше — он недоедал, но какую-то пищу все же получал. То, что человек сразу же позвонил в профильную организацию по спасению коал, тоже счастливая случайность.

Сейчас звери остаются под наблюдением специалистов. Детенышу дают витамины и пищевые добавки, которые помогут ему подрасти. Опухоль на глазу Венеры уменьшилась, коньюктивит еще не побежден, но прогноз в этом отношении благоприятный.

Медики надеются, что в результате всего комплекса лечения Венера сможет видеть по крайней мере одним глазом, и в этом случае ее можно будет вернуть в дикую природу. Но произойдет это не сразу: детеныши коал зависят от матерей как минимум на протяжении первого года жизни, нередко и до трех лет. Купидон отправится в лес, когда сможет вести самостоятельную жизнь.

Узнайте о том, как жители Австралии спасают заблудившихся коал.

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