Спасение слепой коалы и ее детеныша: видео

Сейчас звери остаются под наблюдением специалистов. Детенышу дают витамины и пищевые добавки, которые помогут ему подрасти. Опухоль на глазу Венеры уменьшилась, коньюктивит еще не побежден, но прогноз в этом отношении благоприятный.

Медики надеются, что в результате всего комплекса лечения Венера сможет видеть по крайней мере одним глазом, и в этом случае ее можно будет вернуть в дикую природу. Но произойдет это не сразу: детеныши коал зависят от матерей как минимум на протяжении первого года жизни, нередко и до трех лет. Купидон отправится в лес, когда сможет вести самостоятельную жизнь.

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