Спасение слоненка, провалившегося в яму: видео

В парке Восточный Цаво (Tsavo East National Park), как и на многих других природоохранных территориях Африки, существуют искусственные водоемы, с помощью которых детеныши слонов могут утолять жажду. Небольшие углубления, наполненные водой, чаще всего создаются неподалеку от туристических лоджей: это позволяет гостям парков наблюдать за животными в их естественной среде обитания.

Для взрослых особей годится река или озеро любого размера, но у малышей хобот еще не дотягивается до обычных водных поверхностей. Кроме того, они не обладают нужной координацией, и легко могут свалиться в воду. Именно в такой ситуации пара туристов застала одного слоненка (2016). Его спасение было снято на видео.

Комментируя запись, ветеринары предположили, что возраст малыша не превышает одной недели. Еще несколько дней жизни — и он смог бы самостоятельно выбраться из водоема, но сейчас ему было не обойтись без помощи человека.

На первом этапе спасательной операции потребовалось отогнать от детеныша его мать. Сама бы слониха его не покинула и подойти близко людям тоже не позволила бы. Поэтому в воздух был поднят вертолет, и напуганная звуком слониха отбежала от водоема. После этого рейнджеры очень быстро вытащили малыша из воды и тут же сами покинули место действия.