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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Звери

Спасительный переезд: как уехавшие из России лев Симба и леопард Ева освоились в Танзании

Вероника Самоцкая
19 января 2022
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Симба в своем просторном вольере в Танзании
Фото: Вероника Самоцкая
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Симба в своем просторном вольере в Танзании
Фото: Александр Дорофеев
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Симба впервые выходит в свой вольер в Танзании
Фото: Александр Дорофеев
Корреспондент National Geographic отправилась в Танзанию, чтобы посмотреть, как чувствуют себя спасенные в России от рук живодеров дикие кошки.

Автобус ползет по узкой и ухабистой дороге в непроглядном тропическом лесу Танзании. Справа — каменистая стена, слева — обрыв, заросший деревьями. Дна не видно. Пассажиры подпрыгивают на кочках, нервно посмеиваются и стараются не смотреть вниз.

Разъехаться на такой дороге невозможно, но, к счастью, встречных машин нет, и скоро мы доезжаем до ворот центра реабилитации животных Kilimanjaro Animal Crew, прямо у подножия знаменитого вулкана. Здесь нашли приют спасенные в России крупные кошки, которые успели стать настоящими знаменитостями: лев Симба и леопард Ева.

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Читайте такжеЛев Симба и леопард Ева улетели из Челябинска в Танзанию. Это первая в истории репатриация диких кошек из России

Нас встречает представитель центра реабилитации Александр Андрейчук — простой парень из Екатеринбурга, который работал в IT, а затем заинтересовался путешествиями по Африке.

«Я не стремился сбежать из России, у меня и там была хорошая жизнь. Просто было интересно попробовать новое, и оно затянуло. Вот уже девять лет я здесь живу», — рассказывает Александр.

За это время Александр построил в Танзании крупный туристический бизнес. Его компания Altezza Travel возит туристов по самым интересным местам страны, организует сафари и восхождения на пики Килиманджаро. В своих путешествиях (и буднях тоже) Александр часто сталкивается с животными, пострадавшими от рук человека. В поисках помощи для них он и узнал о центре реабилитации Kilimanjaro Animal Crew, который удачно расположен буквально в 15 минутах езды от дома.

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Александр Андрейчук

представитель Центра реабилитации Kilimanjaro Animal Crew

«Я начинал с того, что приносил в центр раненых животных вместе с деньгами на их лечение. Обычно люди ограничиваются тем, что приносят зверей и забывают, что выхаживать и содержать их очень дорого. Постепенно помощь реабилитационному центру так меня увлекла, что я начал вкладываться в его развитие и сейчас строю им клинику».

В реабилитационном центре временный или постоянный приют нашли больше 200 животных. Сколько их всего, никто не считает — поток слишком большой.

Центр расположен на месте бывшей кофейной плантации, здесь много зелени: крупные деревья с обширной тенью и мелкие колючие кустарники дают приют в том числе и диким обитателям, которые жили тут еще до основания центра. Мы идем между вольеров, клеток и загонов, а над нами с ветки на ветку прыгают дикие обезьяны верветки и голубые мартышки, вокруг поют темнолицые бюльбюли, а в небе кружит белоснежный канюк-авгур.

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Вольер Симбы в центре реабилитации животных Kilimanjaro Animal Crew. Слева домик для охраны, правее Симба Хаус. В вольере виден пруд и платформа для лазания.
Фото: Александр Дорофеев
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Вольер Симбы в центре реабилитации животных Kilimanjaro Animal Crew

Пока мы осматриваемся, к нам присоединяется Ласло Паиж, пожилой улыбчивый человек в больших очках. Ласло и его супруга Элизабет Штегмайер перебрались в Танзанию больше 10 лет назад. До этого у них была ветеринарная клиника в Германии, а в Африку они ездили отдыхать. А однажды так и не вернулись: пара немецких ветеринаров окончательно перебралась к подножию Килиманджаро. В 2013 году, несмотря на многочисленные трудности, связанные с местным правительством и населением, супруги основали Kilimanjaro Animal Crew.

Ласло с Александром рассказывают нам истории обитателей реабилитационного центра. Многие животные так искалечены, что никогда больше не смогут жить в дикой природе, и центр стал им постоянным домом.

Прямо во дворе, между домиками, словно куры, ходят два марабу. Их сломанные крылья безвольно висят, у одного отсутствует половинка надклювья. Местные жители ловят марабу на свалках — и просто кидают в них камнями для развлечения. На краешке тазика с водой сидит сердитый пеликан со сломанным крылом — его нашел и подкармливал местный рыбак. В соседнем вольере на верхушке дерева притаился гребенчатый орел, который никогда больше не сможет летать, — жертва ЛЭП с сильными ожогами.

Из-под куста недоверчиво глядит самка сервала. 13 лет назад ее сбила машина, травмированную лапу пришлось ампутировать. Эта дикая кошка стала первым постоянным жителем центра.

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Артем Устюжанин Сервал Каира, долгожитель реабилитационного центра

Но больше всего меня поразила история двухсотлетней сейшельской гигантской черепахи по кличке Том, которую завезли в Танзанию еще колонисты. Позже она поселилась у местных жителей. 

«До нас дошли слухи, что у кого-то во дворе живет огромная черепаха, и на ней катаются дети. Ну и мы забрали его себе — это оказался самец. Хотели найти ему самку, ведь это редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения. Но самка нужна крупная, старше 100 лет, чтобы выдержать его вес, а в Танзании таких просто нет», — рассказывает Александр.

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Александр Дорофеев Самец гигантской сейшельской черепахи Том

Таких историй здесь множество, и у всех есть общая черта — животные оказались здесь из-за жестокости или безответственности человека. Симба и Ева, которых вырвал из рук живодеров челябинский Айболит Карен Даллакян, и которых всем миром с множеством приключений перевозили в Танзанию, оказались здесь среди собратьев по несчастью. И, хоть они и вынуждены всю жизнь прожить в неволе, условия для них здесь создали по-настоящему королевские. Хотя это тоже скорее произошло не благодаря, а вопреки.  

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Леопард Ева не любит чужаков
Фото: Александр Дорофеев
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А вот Симба – игривый добряк
Фото: Артем Устюжанин

Когда поступил запрос на содержание льва и леопарда в реабилитационном центре, правительство Танзании заявило об условии: должны быть подготовлены специальные вольеры для крупных опасных кошек. И тут оказалось, что никто не знает, как именно строить такие вольеры. Kilimanjaro Animal Crew занимается в основном реабилитацией слонов, зебр, страусов и обезьян, а самые крупные кошки здесь — дружелюбный косоглазый гепард и трехногий сервал, которые живут в самодельном загоне из рабицы.

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Александр Андрейчук

представитель центра реабилитации Kilimanjaro Animal Crew

«Я нашел инструкции для леопардов от европейской ассоциации зоопарков и аквариумов EAZA, закрылся в комнате на неделю и вышел оттуда уже с готовым проектом. Европейские стандарты я адаптировал под наши нужды и ко всем размерам заложил хороший запас. Забор возвышается на 6,5 метров и еще на 1,8 метров уходит под землю — чтобы точно нельзя было сделать подкоп. По периметру с внутренней стороны протянуто несколько слоев проволоки с электрическим током. Между собой мы эти сооружения называли "вольерами для рапторов", потому что все это напоминало "Парк Юрского периода"».

Получились самые большие, современные и безопасные вольеры во всем реабилитационном центре. Хотя большую часть расходов взяла на себя Русская медная компания (РМК), Александру пришлось и самому вложиться. А заодно понадобилось регулярно общаться не только с рабочими на стройке, но и с танзанийскими спецслужбами: те никак не могли понять, зачем везти русских кошек в Танзанию и кому от этого выгода.

Территория реабилитационного центра настолько велика, что на пути к вольерам Симбы и Евы мы снова грузимся в автобус. Деревья отступают, и мы выезжаем на равнину, которую от края до края пересекает высоченный забор, а за ним над лесом выходит из облаков заснеженный Кибо — самый высокий из трех вулканов Килиманджаро.

Вольер Симбы огромен — его площадь 6000 м², это размер профессионального футбольного поля. И все это — практически саванна с густой травой и несколькими старыми деревьями, дающими хорошую тень.

Кроме отличного вида на горную вершину здесь есть все, о чем только может мечтать царь зверей: платформа для лазания, питьевой пруд и всякие игрушки. Александр даже спроектировал особую нишу с песком — в специализированной литературе описано, что львы любят принимать песочные ванны. Правда, до этого уточнения все принимали «песочницу» за большой кошачий лоток. 

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Фото: Александр Дорофеев
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Фото: Александр Дорофеев

Вокруг вольеров бегает и летает множество животных – все как в дикой природе. При этом забавно, что многие из них — мигранты из России, мест, где родились Симба и Ева: из кустов поют наши соловьи, по веткам прыгают серые мухоловки, а над головой летают деревенские ласточки. Здесь они зимуют каждый год.

Сам лев пока находится во внутреннем помещении — большом доме, который так и прозвали, «Симба-хаус». Внутри помещаются две клетки, которые открываются в вольер, а также вся техника, водоснабжение и прочее оборудование, необходимое для обслуживания территории. Есть и большой зал для посетителей, на стенах — рисунки детей, на зарешеченном окошке в клетку Симбы — иконка, словно в церкви. Здесь лев может ночевать, укрываться от непогоды и принимать лекарства.

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Симба перед выпуском из внутреннего помещения в свой новый дом – просторный вольер
Фото: Артем Устюжанин
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Симба перед выпуском из внутреннего помещения в свой новый дом – просторный вольер
Фото: Александр Дорофеев

Лев взбудоражен количеством посетителей — впереди торжественный выпуск, операторы ищут удобные места для съемок и занимают позицию даже на крыше прохода в вольере, по которому пойдет хищник.

Сегодня здесь собрались все герои этой невероятной истории: спаситель животных Карен Даллакян, «мама» Симбы Юлия Агаева (благодаря ей удалось вывезти львенка из Дагестана и затеять весь переезд крупных кошек), директор по информационной открытости РМК Анжелика Бриль, приглашенный специалист по взаимодействию человека и дикой природы в Африке Карел Ферхоф.

Здесь же – больше десятка сотрудников и волонтеров реабилитационного центра — улыбчивых местных молодых девушек и парней в фирменных зеленых формах. У каждого из них – своя история, как вопреки местному равнодушному к природе менталитету они стали защищать животных.

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Сотрудница центра реабилитации Анетт во время кормления осиротевших зебрят
Фото: Александр Дорофеев
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Махмуд и страусята, которых спасли от участи стать обедом китайских рабочих.
Фото: Александр Дорофеев
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Денни и купание слонят. Дикие слонята иногда отбиваются от стада или застревают в глиняных лужах, которые раскапывают взрослые слоны. Центр реабилитации спасает малышей, растит их и готовит к выпуску в дикую природу.
Фото: Александр Дорофеев

И вот настал торжественный момент: дверь открывается, и Симба выходит наружу.

Он ступает осторожно и неуверенно: уже успел познакомиться с проволочным электропастухом, и теперь ему страшновато далеко уходить от привычного дома. Из-за внутреннего забора Симбу зовет Карен, лев радостно бежит к нему и трется о решетку, словно домашний кот. Карен чешет жесткую гриву и разговаривает со своим подопечным спокойным ласковым голосом, а хищник ложится за землю и затихает. Симба безошибочно узнает голоса людей, подаривших ему второе рождение — Карена и Юлии.

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Первые шаги Симбы на свободе
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Первые шаги Симбы на свободе
Фото: Александр Дорофеев
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Симба и Карен Даллакян
Фото: Артем Устюжанин

Пока Симба разгуливает по африканской земле, Еве везет немного меньше: правительство Танзании еще не разрешает выпустить ее из внутреннего помещения. В отличие от Симбы, ласкового льва-калеки с кое-как сросшимися переломанными лапами, Ева агрессивна к людям, полностью здорова и, как и полагается леопарду, отлично лазает по деревьям.

Хотя вольер Евы оснащен еще более жесткой системой безопасности — стены выше, с дополнительным наклонным модулем, а электропастух проведен не только понизу, но и поверху – танзанийцы испытывают перед ней почти мистический страх. Почему-то они верят, что к Еве может забраться некий местный леопард, хотя никаких леопардов в этих густонаселенных окрестностях давным-давно не замечали.

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Артем Устюжанин

А вольер у Евы потрясающий, хоть и поменьше того, что у Симбы — «всего» 2500 м². Если льву важно пространство, чтобы бегать, то леопарду нужны хорошие деревья, чтобы лазать.

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Карен Даллакян

ветеринар, «опекун» Евы и Симбы

«Когда мы искали подходящее место для вольера, я дал ребятам инструкцию найти мне толстое дерево с горизонтальными ветками. Леопарды в природе выбирают такие деревья, чтобы затаскивать на них добычу и отдыхать. И вот, мне в Челябинск присылали фотографии участков с разными деревьями, пока я не выбрал нужное».

Дерево выбрали отличное — огромное, раскидистое, с толстенными ветками — и построили вольер вокруг него. А вокруг соседнего соорудили целую платформу для лазания с площадкой и балками под разным углом. Но насладиться всем этим богатством Еве до сих пор не удалось.

Недавно власти выдвинули новое требование: вольер сверху тоже должен быть затянут сеткой. Однако бюджета на это нет, поэтому реабилитационный центр пока построил маленький закрытый вольер 16 м². Туда недавно выпустили Еву, и теперь она тоже греется на африканском солнце.

Утешает то, что даже внутреннее помещение в Ева-хаусе больше той клетушки, в которой леопарду приходилось ютиться в Челябинске. Внутри тоже есть платформа для лазания и несколько игрушек.

Посетителей Ева не любит, забивается в угол, рычит и скалится. Карен специально не приручал ее, чтобы она не доверяла людям и не угодила в цирк или зверинец — а ведь были желающие купить леопарденка именно для этого. Заходить в клетку к Еве, чтобы покормить или убраться может только Карен и его сын Давид — а теперь и еще одна невероятная девушка, которую Карен готовит в свои преемницы.

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Артем Устюжанин Юлия Агаева и волонтер Мира Харикумар с увесистой связкой ключей от домиков и вольеров

Мира Харикумар сильно выделяется среди волонтеров — миниатюрная хрупкая девушка-индианка с огромными глазами и длинными волосами. Она — единственная, у кого есть высшее образование, и не какое-нибудь, а в сфере менеджмента дикой природы The College of African Wildlife Management, MWEKA.

Ее основная задача в центре — адаптация детенышей бабуинов, фактически она заменяет им мать. Но после знакомства с Кареном и его кошками Мира влюбилась в Симбу и Еву. Львы и леопарды чрезвычайно трудны в содержании и опасны, ведь это сверххищники, и не каждому человеку уход за ними под силу. Карен сперва сомневался, что маленькая девушка справится с ними.

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Карен Даллакян

ветеринар, «опекун» Симбы и Евы

«Но однажды я увидел, как Симба через решетку игриво прикусил Мире руку, сильно прикусил. Почти любой бы тут запаниковал и начать дергаться. А Мира продолжила спокойно разговаривать со львом, дождалась, пока он ослабит хватку и спокойно вынула руку из пасти. В этот момент я понял, что в ответственной ситуации Мира не станет паниковать, и ей можно доверить уход за хищниками».

Мира не только ответственный и спокойный человек, но и настоящий фанат своего дела. Она сознательно решила связать жизнь с охраной дикой природы, получила профильное образование и мечтает двигаться дальше. Перед остальными волонтерами у нее есть еще одно неоспоримое преимущество — отличный уровень английского. Когда Карен уедет домой, ответственность за Симбу и Еву почти полностью ляжет на нее, но Мира только рада этому.

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Александр Дорофеев Мира наводит порядок во внутреннем помещении Симбы, пока лев гуляет в вольере
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Мира

волонтер реабилитационного центра

«Я провожу так много времени со своими животными, что мой парень-немец ревнует и жалуется, ведь ему достается меньше внимания. Но, конечно же, он меня понимает и принимает мое увлечение».

Здесь хотелось бы написать «и жили они долго и счастливо», но, к сожалению, история еще не окончена. РМК, главный текущий спонсор проекта, оплатила строительство двух вольеров, благоустройство территории для животных и спецборт для транспортировки Симбы и Евы в Танзанию. Также РМК оплатила содержание льва и леопарда в Танзании на один год. На какие средства содержать Симбу и Еву по истечении этого срока, пока непонятно — а стоит это 45 000 долларов в год.

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Фото: Артем Устюжанин
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Фото: Вероника Самоцкая

Сейчас команда проекта собирается подавать на гранты, но и здесь могут возникнуть сложности. Дело в том, что содержание двух невыпускных кошек с точки зрения охраны природы не несет никакой ценности.

Симба и Ева — жертвы неконтролируемого разведения в неволе, и не имеют отношения к диким африканским хищникам. По документам Ева не африканский леопард, а гибрид переднеазиатского и дальневосточного подвидов.

Происхождение Симбы пока неизвестно — может оказаться, что он тоже потомок не африканского, а азиатского подвида льва. Это еще предстоит выяснить. В любом случае, условия для диких кошек в Танзании гораздо лучше тех, что могли им обеспечить в России.

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Александр Дорофеев

У Симбы и Евы важная миссия — они амбассадоры, которые призваны привлечь внимание к проблемам браконьерства, нелегального разведения, эксплуатации и торговли дикими животными.

Напомним, что Симбу впервые обнаружили в качестве живого реквизита у уличного фотографа. Таких фотографов, предлагающих сделать «милое фото» со львенком, совенком, змеей, обезьянкой и другими животными до сих пор очень много, особенно в курортных городах России. Пройдите по набережной какой-нибудь Анапы, и вы легко насчитаете с десяток. Даже на улицах Москвы до сих пор процветает жестокий бизнес фотографий с совами, зачастую браконьерского происхождения. Власти закрывают на это глаза, а полиция не реагирует.

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Фонд Карена Даллакяна «Спаси Меня» и фонд Юлии Агаевой «Друзья Моего Сердца» вместе с другими активистами без устали борются за права диких животных. А мы надеемся, что освещение масштабного проекта по спасению двух крупных кошек в России и создание им достойных условий в Танзании должны обратить внимание властей на проблемы нелегального трафика диких животных – и помочь найти финансирование на дальнейшее содержание наших героев.

Симба и Ева — одни из немногих, кого удалось спасти. Быть может, теперь удастся выручить кого-то еще? 

За новостями из жизни Симбы и Евы можно следить в инстаграмах @karendallakyan и @friends.of.my.heart

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