Спасительный переезд: как уехавшие из России лев Симба и леопард Ева освоились в Танзании

Пока мы осматриваемся, к нам присоединяется Ласло Паиж, пожилой улыбчивый человек в больших очках. Ласло и его супруга Элизабет Штегмайер перебрались в Танзанию больше 10 лет назад. До этого у них была ветеринарная клиника в Германии, а в Африку они ездили отдыхать. А однажды так и не вернулись: пара немецких ветеринаров окончательно перебралась к подножию Килиманджаро. В 2013 году, несмотря на многочисленные трудности, связанные с местным правительством и населением, супруги основали Kilimanjaro Animal Crew.

Ласло с Александром рассказывают нам истории обитателей реабилитационного центра. Многие животные так искалечены, что никогда больше не смогут жить в дикой природе, и центр стал им постоянным домом.

Прямо во дворе, между домиками, словно куры, ходят два марабу. Их сломанные крылья безвольно висят, у одного отсутствует половинка надклювья. Местные жители ловят марабу на свалках — и просто кидают в них камнями для развлечения. На краешке тазика с водой сидит сердитый пеликан со сломанным крылом — его нашел и подкармливал местный рыбак. В соседнем вольере на верхушке дерева притаился гребенчатый орел, который никогда больше не сможет летать, — жертва ЛЭП с сильными ожогами.

Из-под куста недоверчиво глядит самка сервала. 13 лет назад ее сбила машина, травмированную лапу пришлось ампутировать. Эта дикая кошка стала первым постоянным жителем центра.