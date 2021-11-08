Спасти горного тритона

Тритон вида Laotriton laoensis – эндемик северного лаосского высокогорья, многие годы о нем знали только местные жители. Они собирали тритонов, чтобы есть, ну или делали из них лекарства. Все изменилось в 1998 году – вид обнаружили ученые, о нем написали СМИ, и лаосский бородавчатый тритон быстро стал популярным экзотическим домашним питомцем. К 2007-м торговля этими тритонами привела к тому, что вид Laotriton laoensis почти вымер. В том же году герпетолог Сомпхутхон Пхиммакхак начала изучать амфибий, пытаясь понять, как их сохранить.

Ее первое исследование показало: лаосские тритоны живут в ручьях в горах на высоте не менее 1100 метров. Днем они приплывают в заводи и становятся легкой добычей для деревенских жителей – те долго продавали экзотический «улов» буквально килограммами.

Исследования Сомпхутхон заставили правительство Лаоса издать закон об охране дикой природы. В 2008 году тритон стал первым (пока единственным) в стране видом амфибий, торговля которым запрещена.