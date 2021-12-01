Спать пора, уснул тенрек: кто еще впал в спячку в Московском зоопарке

Теперь пришло время снизить активность и тенрекам, живущим в Московском зоопарке. Малые тенреки относятся к животным с несовершенной терморегуляцией: температура их тела сильно зависит от окружающей среды, как у рептилий. Они чувствуют себя комфортно при температуре воздуха выше +25° С, для размножения должно быть +28° С, а при температуре ниже +20° С они могут только спать, притом до пяти месяцев подряд.

В зоопарке созданы условия, приближенные к естественной среде обитания удивительного мадагаскарского эндемика. Осенью животные отъедаются и набирают необходимый вес, а зоологи следят за их поведением. Тенреки сами показывают, что хотят погрузиться в сон: они начинают реже выходить из домика, разгребают грунт и ложатся на голый пол вольера, чтобы было прохладнее. Тогда зоологи опускают в помещении температуру до 16 °C, перестают увлажнять грунт и оставляют немного корма на случай, если тенрек вдруг проснется.