Спать пора, уснул тенрек: кто еще впал в спячку в Московском зоопарке

На юго-западе Мадагаскара встречается удивительное млекопитающее – малый ежовый, или иглистый тенрек (Echinops telfairi). И хотя тенреки – совсем не родственники ежей, внешность и модели поведения у них довольно схожи. И те, и другие питаются насекомыми и мелкими позвоночными; а еще и те, и другие в зимний период впадают в спячку.
Теперь пришло время снизить активность и тенрекам, живущим в Московском зоопарке. Малые тенреки относятся к животным с несовершенной терморегуляцией: температура их тела сильно зависит от окружающей среды, как у рептилий. Они чувствуют себя комфортно при температуре воздуха выше +25° С, для размножения должно быть +28° С, а при температуре ниже +20° С они могут только спать, притом до пяти месяцев подряд.
В зоопарке созданы условия, приближенные к естественной среде обитания удивительного мадагаскарского эндемика. Осенью животные отъедаются и набирают необходимый вес, а зоологи следят за их поведением. Тенреки сами показывают, что хотят погрузиться в сон: они начинают реже выходить из домика, разгребают грунт и ложатся на голый пол вольера, чтобы было прохладнее. Тогда зоологи опускают в помещении температуру до 16 °C, перестают увлажнять грунт и оставляют немного корма на случай, если тенрек вдруг проснется.
Во время спячки у зверьков нормализуется обмен веществ, организм готовится к размножению, улучшается самочувствие и настроение. Их регулярно взвешивают, и весной, когда масса опустится до необходимой, условия в помещении поменяются на летние: будут увеличены температура и влажность воздуха, появится дополнительная еда.
Специалисты зоопарка добавляют, что не все тернеки похожи на обыкновенных ежей: в зависимости от вида, они могут напоминать землероек, выдр и даже выхухолей. Эти млекопитающие отрастили иголки, помогающие им защищаться от врагов, однако на молекулярном уровне они гораздо ближе к слонам, чем к ежам.
В Московском зоопарке также в спячку ушли сурки, тушканчики, белогрудый еж Жорик и соня-полчок. Готовятся заснуть медведи, бурундуки, еноты и енотовидная собака Буба.