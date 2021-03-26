Сразу четыре редчайших леопарда попали на видео в Приморье

Материал получен автоматической камерой в северной части нацпарка. Взрослый леопард, которого ученые идентифицировали как самку под номером Leo 117F, привела свой выводок на возвышенность. Поначалу на видео скрытное семейство просто отдыхает на «видовой» скальной площадке, с которой открывается обзор на окружающий заповедный лес. Однако позже мать замечает неподалеку движение неизвестного объекта, остающегося за кадром.
Привлеченная каким-то другим зверем, самка оставляет детенышей «под присмотром» фотоловушки и отправляется на разведку. Вслед за мамой уши навострил и самый внимательный из котят. Два других маленьких леопарда некоторое время не замечают ничего необычного, но вскоре уже все детеныши внимательно наблюдают с безопасного расстояния за взаимодействием матери с незваным гостем. При этом котята не выглядят испуганными – они не отводят взгляда от происходящего и стараются уловить каждую деталь.
Не исключено, что Leo 117F обнаружила потенциальную добычу – оленя или косулю – и отправилась на охоту, чтобы добыть для семьи пропитание и продемонстрировать малышам навыки опытного хищника. Хотя объект, который с огромным интересом высматривают котята, остается загадкой, ученым стало известно, что с Leo 117F и ее котятами все в порядке: недавно они попали в объективы фотоловушек в другом месте в нацпарке.
Фото- и видеофиксация котят дальневосточного леопарда – достаточно редкое явление. В отличие от взрослых особей, детеныши краснокнижной кошки реже попадают в объективы фотоловушек благодаря осторожности их матерей. Самки стараются не водить потомство вблизи общих звериных троп, на которых установлена основная часть автоматических камер. В связи с этим появление на видео Leo 117F в сопровождении сразу трех котят стало радостным событием для научных сотрудников «Земли леопарда».
По данным последних исследований, в России отмечено около 100 дальневосточных леопардов. Эти редкие животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. Ядро популяции располагается под охраной «Земли леопарда». В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 дальневосточных леопардов. Надежная охрана территории от браконьерства и пожаров, повышение числа копытных и экопросвещение местного населения стали основой трехкратного роста популяции.