Сразу четыре редчайших леопарда попали на видео в Приморье

Не исключено, что Leo 117F обнаружила потенциальную добычу – оленя или косулю – и отправилась на охоту, чтобы добыть для семьи пропитание и продемонстрировать малышам навыки опытного хищника. Хотя объект, который с огромным интересом высматривают котята, остается загадкой, ученым стало известно, что с Leo 117F и ее котятами все в порядке: недавно они попали в объективы фотоловушек в другом месте в нацпарке.

Фото- и видеофиксация котят дальневосточного леопарда – достаточно редкое явление. В отличие от взрослых особей, детеныши краснокнижной кошки реже попадают в объективы фотоловушек благодаря осторожности их матерей. Самки стараются не водить потомство вблизи общих звериных троп, на которых установлена основная часть автоматических камер. В связи с этим появление на видео Leo 117F в сопровождении сразу трех котят стало радостным событием для научных сотрудников «Земли леопарда».

По данным последних исследований, в России отмечено около 100 дальневосточных леопардов. Эти редкие животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. Ядро популяции располагается под охраной «Земли леопарда». В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 дальневосточных леопардов. Надежная охрана территории от браконьерства и пожаров, повышение числа копытных и экопросвещение местного населения стали основой трехкратного роста популяции.