Стадо бродячих слонов разоряет Китай и отдыхает в перерывах

В конце прошлого года из природного заповедника в городе Пуэр в провинции Юньнань сбежала группа слонов. Попытки вернуть их не увенчались успехом, и тогда правительство решило просто наблюдать за ситуацией. 14 дронов и около 500 человек следят, чтобы слоны, оказавшиеся в новых для себя условиях, оставались в безопасности. Многие дороги по пути их следования закрываются, что отчасти позволяет корректировать их передвижение. Однако причина, по которой животные продолжают свой путь, не желая выбрать какой-либо участок для спокойной жизни, неизвестна.
Первоначально в группе было шестнадцать слонов. Двое все же вернулись в заповедник, зато одна из бродячих слоних принесла потомство, и теперь по юго-западной части Китая передвигается 15 особей: шесть взрослых самок, три самца, три юных слона и трое детенышей.
A herd of 15 elephants walked 500 kilometres to reach capital city of yunnan province in China. They are walking from last one year. Seems they want to deliver some very important message. pic.twitter.com/WeffkR1DoY— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) June 4, 2021
Такое количество гигантских животных с трудом может добыть себе пищу. В поисках еды и воды они уже опустошили множество ферм; общий ущерб оценивается в сумму более одного миллиона долларов. Тем не менее, убивать священных животных не планируется, и власти лишь продолжают мониторинг ситуации.
Благодаря наблюдению с воздуха удалось получить трогательные кадры отдыха слонов: они «разбили лагерь» неподалеку от города Сиян (Xiyang). К настоящему моменту животные преодолели 500 километров. В последние дни скорость их путешествия сильно снизилась из-за проливных дождей, превративших землю в месиво грязи.
Посмотрите, как слоны защищают своих детенышей.