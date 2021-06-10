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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Звери

Стадо бродячих слонов разоряет Китай и отдыхает в перерывах

Анастасия Баринова
10 июня 2021
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Фото: Parveen Kaswan/Indian Forest Service
15 животных проделали 500-километровый путь.

В конце прошлого года из природного заповедника в городе Пуэр в провинции Юньнань сбежала группа слонов. Попытки вернуть их не увенчались успехом, и тогда правительство решило просто наблюдать за ситуацией. 14 дронов и около 500 человек следят, чтобы слоны, оказавшиеся в новых для себя условиях, оставались в безопасности. Многие дороги по пути их следования закрываются, что отчасти позволяет корректировать их передвижение. Однако причина, по которой животные продолжают свой путь, не желая выбрать какой-либо участок для спокойной жизни, неизвестна. 

Первоначально в группе было шестнадцать слонов. Двое все же вернулись в заповедник, зато одна из бродячих слоних принесла потомство, и теперь по юго-западной части Китая передвигается 15 особей: шесть взрослых самок, три самца, три юных слона и трое детенышей. 

Такое количество гигантских животных с трудом может добыть себе пищу. В поисках еды и воды они уже опустошили множество ферм; общий ущерб оценивается в сумму более одного миллиона долларов. Тем не менее, убивать священных животных не планируется, и власти лишь продолжают мониторинг ситуации.  

Благодаря наблюдению с воздуха удалось получить трогательные кадры отдыха слонов: они «разбили лагерь» неподалеку от города Сиян (Xiyang). К настоящему моменту животные преодолели 500 километров. В последние дни скорость их путешествия сильно снизилась из-за проливных дождей, превративших землю в месиво грязи. 

Посмотрите, как слоны защищают своих детенышей.

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