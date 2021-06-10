Стадо бродячих слонов разоряет Китай и отдыхает в перерывах

В конце прошлого года из природного заповедника в городе Пуэр в провинции Юньнань сбежала группа слонов. Попытки вернуть их не увенчались успехом, и тогда правительство решило просто наблюдать за ситуацией. 14 дронов и около 500 человек следят, чтобы слоны, оказавшиеся в новых для себя условиях, оставались в безопасности. Многие дороги по пути их следования закрываются, что отчасти позволяет корректировать их передвижение. Однако причина, по которой животные продолжают свой путь, не желая выбрать какой-либо участок для спокойной жизни, неизвестна.

Первоначально в группе было шестнадцать слонов. Двое все же вернулись в заповедник, зато одна из бродячих слоних принесла потомство, и теперь по юго-западной части Китая передвигается 15 особей: шесть взрослых самок, три самца, три юных слона и трое детенышей.