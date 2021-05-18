Стадо слонов появилось в центре Лондона

По Великобритании начало победное «шествие» стадо из сотни деревянных слонов. Каждая скульптура уникальна по цвету и размеру, имитируя группу из взрослых и юных разнополых особей. Акцию проводит общество Elephant Family, входящее в благотворительный фонд British Asian Trust. В ее задачу входит привлечение внимания к сокращению популяции азиатских слонов.
Скульптуры изготовлены в Индии из лантаны сводчатой (Lantana camara). Это инвазивное для той местности растение, и защитники природы нашли решение по борьбе с ним. Враждебный вид не просто удаляется, но и превращается в произведения искусства. Одновременно были созданы рабочие места: все скульптуры выполнены руками местных жителей.
В апреле слоны украшали территорию замка Sudeley в графстве Глостершир, а до 15 мая их можно было увидеть возле Букингемского дворца.
Once safely across the Mall, the elephants will be on display in several London parks.— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 15, 2021
The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall are Joint Presidents of @elephantfamily - find out more about the charity’s work ⤵️https://t.co/E082stG5Ho#CoExistence #SharingSpace pic.twitter.com/FBW3CPgrfb
Теперь до 4 июня стадо остановилось в Челси: на Duke of York Square, Kings Road и в других местах.
С середины июня и до 23 июля слонов примут сразу три парка: Green Park, St James’s Park и Berkeley Square. После этого они поступят в продажу по цене от 6 000 фунтов стерлингов за деревянного детеныша до 30 000 фунтов стерлингов за скульптуру взрослого слона. Вырученные средства будут направлены на охрану коридоров дикой природы и расширение национальных парков Индии.
Узнайте о том, как в Британии заботятся о животных.