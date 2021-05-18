Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Фотоконкурс «Дикая природа России»
Звери

Стадо слонов появилось в центре Лондона

Анастасия Баринова
18 мая 2021
9811 (1).jpg
Фото: primepurchase_buyingagents/Instagram
Экологическая акция призвана привлечь внимание к бедственному положению этих животных.

По Великобритании начало победное «шествие» стадо из сотни деревянных слонов. Каждая скульптура уникальна по цвету и размеру, имитируя группу из взрослых и юных разнополых особей. Акцию проводит общество Elephant Family, входящее в благотворительный фонд British Asian Trust. В ее задачу входит привлечение внимания к сокращению популяции азиатских слонов.

/upload/iblock/8da/8da56e7c09d05f4cf663aedb4a846961.jpg
Читайте такжеБраконьеры уничтожат всех слонов и носорогов за 20 лет

Скульптуры изготовлены в Индии из лантаны сводчатой (Lantana camara). Это инвазивное для той местности растение, и защитники природы нашли решение по борьбе с ним. Враждебный вид не просто удаляется, но и превращается в произведения искусства. Одновременно были созданы рабочие места: все скульптуры выполнены руками местных жителей.

В апреле слоны украшали территорию замка Sudeley в графстве Глостершир, а до 15 мая их можно было увидеть возле Букингемского дворца.

Теперь до 4 июня стадо остановилось в Челси: на Duke of York Square, Kings Road и в других местах.

С середины июня и до 23 июля слонов примут сразу три парка: Green Park, St James’s Park и Berkeley Square. После этого они поступят в продажу по цене от 6 000 фунтов стерлингов за деревянного детеныша до 30 000 фунтов стерлингов за скульптуру взрослого слона. Вырученные средства будут направлены на охрану коридоров дикой природы и расширение национальных парков Индии.  

Узнайте о том, как в Британии заботятся о животных.

рекомендации
Волки

Какие привычки достались собакам от диких предков?

Звезда

Турист сломал 200-летней скульптуре Венеры два пальца на ноге, сев на неё ради фото

Информация

Стоунхендж и каменные лабиринты России и Скандинавии

Планета Земля

Бытовая техника для тех, кто заботится о планете