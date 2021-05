Стадо слонов появилось в центре Лондона

Экологическая акция призвана привлечь внимание к бедственному положению этих животных.

Once safely across the Mall, the elephants will be on display in several London parks.



The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall are Joint Presidents of @elephantfamily - find out more about the charity’s work ⤵️https://t.co/E082stG5Ho#CoExistence #SharingSpace pic.twitter.com/FBW3CPgrfb