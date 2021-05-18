Стадо слонов появилось в центре Лондона

С середины июня и до 23 июля слонов примут сразу три парка: Green Park, St James’s Park и Berkeley Square. После этого они поступят в продажу по цене от 6 000 фунтов стерлингов за деревянного детеныша до 30 000 фунтов стерлингов за скульптуру взрослого слона. Вырученные средства будут направлены на охрану коридоров дикой природы и расширение национальных парков Индии.



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