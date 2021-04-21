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Звери

Стадо слонов растоптало браконьера

Анастасия Баринова
21 апреля 2021
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Фото: Jon Haylett / Flickr
Слоны отомстили браконьерам: один из них погиб на месте, второй ранен, третьим занимается полиция.

За минувшие выходные в Национальном парке Крюгера была арестована группа из трех человек, подозреваемых в браконьерстве. При них обнаружены боеприпасы, глушитель и два крупнокалиберных охотничьих ружья. Ни одно животное не погибло, и представители парка называют эти дни особенно успешными: преступление удалось предотвратить. А еще одна группа браконьеров, также обезвреженная, получила неожиданный отпор со стороны животных.

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17 апреля присутствие посторонних на природоохранной территории было замечено рейнджерами. В погоню были отправлены специалисты со служебными собаками, а также воздушное подразделение Airwing. В свою очередь браконьеры, бросив припасы и оружие, попытались убежать, но на их пути оказалось стадо слонов. Множество слонов – уже опасная компания, но в данном случае люди столкнулись не просто со взрослыми и мощными зверями, а в основном с самками, готовыми на все ради защиты своих малышей. 

К моменту, когда рейнджеры настигли нарушителей, один из них оказался затоптан разъяренными слонами. Второй был задержан. У него при себе было оборудование для браконьерства, в том числе винтовка и топор. По его словам, третий член группы получил травму глаза и успел убежать. Ведутся его поиски.

Представители парка надеются, что эта информация послужит браконьерам уроком. И это не первый случай, когда дикие животные наказывают тех, кто пришел их убить.

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