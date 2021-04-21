Стадо слонов растоптало браконьера

К моменту, когда рейнджеры настигли нарушителей, один из них оказался затоптан разъяренными слонами. Второй был задержан. У него при себе было оборудование для браконьерства, в том числе винтовка и топор. По его словам, третий член группы получил травму глаза и успел убежать. Ведутся его поиски.

Представители парка надеются, что эта информация послужит браконьерам уроком. И это не первый случай, когда дикие животные наказывают тех, кто пришел их убить.