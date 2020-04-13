Стаи бездомных собак нападают на нерп в Кандалашкском заповеднике
Сотрудники заповедника обеспокоены нападениями стай бездомных собак на кольчатых нерп (Phoca hispida) в Кандалакшском заливе Белого моря. По наблюдению экологов, собаки регулярно охотятся на нерп на льду залива напротив устья реки Нивы и у полыньи рядом с отводящим каналом Нивских ГЭС. Они утверждают, что за одну неделю из-за нападения собак погибли как минимум пять особей нерпы.
В заповеднике отмечают, что необходимо срочно заняться отловом бездомных собак, потому что их нападения на нерп оказывает «отрицательное влияние на естественные экосистемы».
В конце апреля-начале мая в Кандалакшский залив заплывают серки — щенки гренландского тюленя (Pagophilus groenlandicus) беломорской популяции. Считается, что Кандалакша и отводной канал Нивской ГЭС — единственное в России место, куда заплывают щенки гренландского тюленя на пути из Белого моря на север. В заповеднике обеспокоены тем, что собаки начнут охоту и на этих животных.
Кольчатая нерпа названа так по светлым кольцам с темным обрамлением, составляющим рисунок ее шерсти. Длина взрослых животных составляет от 1,1 до 1,5 метра. Вес — до 70 кг, а балтийские экземпляры бывают весом до 100 кг.
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