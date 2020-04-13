Стаи бездомных собак нападают на нерп в Кандалашкском заповеднике

Сотрудники заповедника обеспокоены нападениями стай бездомных собак на кольчатых нерп (Phoca hispida) в Кандалакшском заливе Белого моря. По наблюдению экологов, собаки регулярно охотятся на нерп на льду залива напротив устья реки Нивы и у полыньи рядом с отводящим каналом Нивских ГЭС. Они утверждают, что за одну неделю из-за нападения собак погибли как минимум пять особей нерпы.

В заповеднике отмечают, что необходимо срочно заняться отловом бездомных собак, потому что их нападения на нерп оказывает «отрицательное влияние на естественные экосистемы».