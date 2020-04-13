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Стаи бездомных собак нападают на нерп в Кандалашкском заповеднике

Интерфакс
13 апреля 2020
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Кольчатая нерпа
Фото: kandalaksha-reserve.ru
Байбекова Светлана Александровна
Ладожская кольчатая нерпа
Фото: Байбекова Светлана Александровна
Знакомитесь, Ладожская нерпа!
Ладожская кольчатая нерпа
Фото: Фёдор Лашков
Они охотятся не только на щенят нерпы, но и на взрослых особей.

Сотрудники заповедника обеспокоены нападениями стай бездомных собак на кольчатых нерп (Phoca hispida) в Кандалакшском заливе Белого моря. По наблюдению экологов, собаки регулярно охотятся на нерп на льду залива напротив устья реки Нивы и у полыньи рядом с отводящим каналом Нивских ГЭС. Они утверждают, что за одну неделю из-за нападения собак погибли как минимум пять особей нерпы.

В заповеднике отмечают, что необходимо срочно заняться отловом бездомных собак, потому что их нападения на нерп оказывает «отрицательное влияние на естественные экосистемы».

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В конце апреля-начале мая в Кандалакшский залив заплывают серки — щенки гренландского тюленя (Pagophilus groenlandicus) беломорской популяции. Считается, что Кандалакша и отводной канал Нивской ГЭС — единственное в России место, куда заплывают щенки гренландского тюленя на пути из Белого моря на север. В заповеднике обеспокоены тем, что собаки начнут охоту и на этих животных.

Кольчатая нерпа названа так по светлым кольцам с темным обрамлением, составляющим рисунок ее шерсти. Длина взрослых животных составляет от 1,1 до 1,5 метра. Вес — до 70 кг, а балтийские экземпляры бывают весом до 100 кг.

Узнайте, как заблудившиеся тюлени заполонили город в Канаде.

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