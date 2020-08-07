Стервятники опять отобрали добычу у гепарда, но уступили ее грифу: видео

Хищник, удерживавший добычу за шею, убедился, что она не сможет убежать и начал откусывать мясо с задней части импалы. В этот момент парнокопытное еще было живо и отчаянно брыкалось передними лапами.

«У меня были смешанные чувства по поводу увиденного, и я практически начал плакать, когда увидел, как брыкается импала, пока гепард ее ест. Хотя это было грустно, это просто природа, и я должен был напомнить себе об этом через некоторое время после наблюдения», — говорит Ван дер Мерве.

Наслаждаться трапезой гепарду пришлось недолго, поскольку к месту событий слетелись почувствовавшие возможность поживиться стервятники. Птицы медленно, но неминуемо приближались к пятнистому хищнику, пока тот не отступил и не засеменил прочь. Страдания импалы были закончены — за несколько минут на ее туше почти не осталось мяса.

Однако история не закончилась и на этом. Пир стервятников прервал африканский ушастый гриф, который разогнал остальных птиц и присвоил всю тушу себе.

Это не первый пример, когда гепарды, потерявшие силы после охоты, вынуждены уступать честно пойманную добычу. В числе обидчиков пятнистых кошек числятся не только стервятники, но и львы, гиены, шакалы и даже бородавочники.

В центральной части парка Крюгера наблюдается одна из самых больших концентраций диких животных в мире. Здесь обитает около 150 видов млекопитающих, что больше, чем в любом другом африканском заповеднике.