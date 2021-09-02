Стойка на передних лапах и другие удивительные факты о скунсах

В Новом Свете обитают необычные млекопитающие – скунсовые (Mephitidae). Это семейство насчитывает более десятка видов, которые относятся к четырем родам: пятнистые, полосатые и свиноносые скунсы, а также вонючие барсуки. Они имеют разную окраску и размеры, но общей чертой является наличие пахучих анальных желез. В стрессовой ситуации животное распыляет едкое вещество со стойким неприятным запахом на расстояние около 2-4 метров и даже дальше.

В Северной Америке наиболее распространен полосатый скунс (Mephitis). Его тело имеет длину до 38 см, на хвост приходится от 17 до 43 см (30 см в среднем), масса варьируется от 1,2 до 5,3 кг. На его темной шкуре ярко выделяются широкие белые полосы, при этом каждый рисунок уникален. Иногда встречаются совершенно черные или полностью белые «полосатые» скунсы.