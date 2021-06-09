Странный пенис австралийской ехидны: загадка без ответа

Австралийская ехидна (Tachyglossus aculeatus) – одно из самых странных животных на планете; ее удивительная анатомия до сих пор вызывает множество вопросов. Например, в ее коже присутствуют особые клетки-электрорецепторы, которые позволяют ехидне улавливать слабые колебания электрического поля, возникающие при движении потенциальной жертвы – червей, моллюсков и насекомых. Этот орган электролокации не встречается у других млекопитающих, исключением является только другой представитель отряда однопроходные (Monotremata), утконос. У них обнаружили и одну из самых эффективных (и эффектных) стратегий выживания в лесных пожарах – они просто ложатся спать, пока вокруг бушуют пожары.

Также ехидна обладает необычной мускулатурой: мышца panniculus carnosus тянется у нее по всей длине тела; с ее помощью животное моментально сворачивается в шар. Ежи, способные на тот же прием, задействуют для этого группу продольных и кольцевых мышц. А еще одним органом с необъяснимой анатомией у ехидн является пенис.