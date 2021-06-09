Странный пенис австралийской ехидны: загадка без ответа

Австралийская ехидна (Tachyglossus aculeatus) – одно из самых странных животных на планете; ее удивительная анатомия до сих пор вызывает множество вопросов. Например, в ее коже присутствуют особые клетки-электрорецепторы, которые позволяют ехидне улавливать слабые колебания электрического поля, возникающие при движении потенциальной жертвы – червей, моллюсков и насекомых. Этот орган электролокации не встречается у других млекопитающих, исключением является только другой представитель отряда однопроходные (Monotremata), утконос. У них обнаружили и одну из самых эффективных (и эффектных) стратегий выживания в лесных пожарах – они просто ложатся спать, пока вокруг бушуют пожары.
Также ехидна обладает необычной мускулатурой: мышца panniculus carnosus тянется у нее по всей длине тела; с ее помощью животное моментально сворачивается в шар. Ежи, способные на тот же прием, задействуют для этого группу продольных и кольцевых мышц. А еще одним органом с необъяснимой анатомией у ехидн является пенис.
Сама ехидна вырастает до 30-45 см, а длина детородного органа может достигать трети от размера тела животного. Пенис не участвует в мочеиспускании непосредственно: моча выходит из его основания. Уникальна и форма органа: он имеет четыре головки.
При этом самка имеет только два репродуктивных тракта, потому в процессе спаривания используется две головки, а две остаются вялыми. Как и зачем эволюция сформировала четыре потенциально рабочих окончания полового члена у этого животного, остается неизвестным.
В брачный период ехидны обоих полов ненасытны. Самка может спариваться с несколькими партнерами – показывая свою готовность, она ложится на землю. Группа самцов кружит вокруг нее, роя когтями землю – так, что в итоге образуется траншея глубиной до 25 см. В конкурентной борьбе самцы выталкивают друг друга из этой траншеи, пока внутри кольца не остается один победитель. Однако спустя непродолжительное время самка снова готова к спариванию: это удалось установить после вскрытия одной умершей особи; внутри оказалось 11 разных образцов спермы.
Возможно, в брачный период самцы также имеют несколько половых актов, и тогда используют «спавшие» в прошлый раз головки, но это лишь гипотеза. Все аспекты поведения ехидн, и особенно их репродуктивную систему, еще предстоит изучить.
В зоопарках они воспроизводятся крайне редко, и каждый такой случай – настоящий повод для радости.