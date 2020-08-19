Студент МГУ открыл новый вид гекконов с леопардовой окраской

Неизвестный ранее вид гекконов открыл Платон Ющенко, студент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета Московского Государственного Университета имени М. В. Ломоносова. Животное с необычной леопардовой окраской было обнаружено во время полевой практики в Таиланде и получило название Hemiphyllodactylus pardalis sp. nov. — леопардовый полулистопалый геккон.

Животное встречается в Тенассеримских горах в северной части полуостровного Таиланда и имеет характерную яркую окраску. Описание находки сделал Роман Назаров, научный сотрудник Зоологического музея МГУ.

Типичные представители полулистопалых гекконов рода Hemiphyllodactylus — маленькие ящерицы, размером не больше спичечного коробка, очертаниями корпуса, напоминающие таксу — сильно вытянутое тело с короткими лапами. Это скрытные ночные животные, которые редко попадаются на глаза, обычно прячась на стволах деревьев или в карстовых воронках. Увидеть их на коре или камнях непросто благодаря покровительственной окраске. Как правило, гекконы Hemiphyllodactylus коричневатого цвета с темными пятнами и разводами на спине.

Новый вид имеет совершенной иной окрас — желтоватый или охристый с красивыми круглыми черными пятнами и темной полосой от кончика морды через глаз на бока тела. Соавтор исследования и доцент кафедры зоологии позвоночных Николай Поярков отмечает, что такая окраска может имитировать пораженный гнилью желтый лист бамбука или банана. Hemiphyllodactylus pardalis несколько раз наблюдали в дневное время дня, когда они грелись на освещенных солнечным светом участках стволов деревьев. Это тоже может объяснять появление необычной окраски.

Ученые отмечают, что, хотя новый вид уверенно помещается среди других представителей рода Hemiphyllodactylus, он имеет удивительное внешнее сходство с видом Pseudogekko smaragdinus. Однако эти виды сильно различаются по строению подпальцевых пластин и по генетической последовательности ДНК. Исследователи заинтересовались конвергенцией между Hemiphyllodactylus pardalis и Pseudogekko smaragdinus и планируют посвятить этому вопросу свои дальнейшие исследования.