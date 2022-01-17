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Звери

Студентка из Москвы рисует портреты исчезающих животных

National Geographic Россия
17 января 2022
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Численность барсуков сокращается в местах, где ведется интенсивная хозяйственная деятельность.
Фото: Ангелина Ленок
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Малайский медведь — самый мелкий представитель семейства медведей и один из самых редких. Точная численность неизвестна.
Работы художницы Ангелины Ленок можно увидеть в Зоологическом музее МГУ

Студентка 4 курса факультета искусств Московского государственного университета рисует героев своего проекта «Исчезающие» на цветной бумаге цветными восковыми карандашами. Эти материалы выбраны не случайно: бледные очертания зверей словно растворяются в цветном фоне, теряются, буквально исчезают. Молодая художница хочет передать ощущение растерянности перед наступлением цивилизации на последние дикие уголки нашей планеты, которые служили домом для животных задолго до появления человека.

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Ангелина Ленок

художница

«Линия, нарисованная восковым карандашом, — своего рода аллегория. Словно некая восковая свеча, которая прекрасна в своем свечении, — но вот она затухает и гаснет, и ее уже не вернуть. Так и эти животные, которые живут рядом с нами, исчезают, и многих уже почти нет».

Выставка художницы продлится до конца января 2022 года в залах Зоологического музея МГУ, рядом с экспонатами — чучелами животных, которые собирались на протяжении десятков лет в экспедициях по всему миру. По замыслу Ангелины, проект «Исчезающие» обращает внимание на личную ответственность каждого человека за сохранение экосистемы нашей планеты. 

 

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Охота на мандаринок на территории России запрещена, вид занесен в Красную книгу Российской Федерации.
Фото: Ангелина Ленок
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Обыкновенная ласка. Вид занесен в Красную книгу города Москвы.
Фото: Ангелина Ленок
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Очковый медведь, их в мире осталось от 13 до 18 тысяч.
Фото: Ангелина Ленок
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