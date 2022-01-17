Студентка из Москвы рисует портреты исчезающих животных

Работы художницы Ангелины Ленок можно увидеть в Зоологическом музее МГУ

Студентка 4 курса факультета искусств Московского государственного университета рисует героев своего проекта «Исчезающие» на цветной бумаге цветными восковыми карандашами. Эти материалы выбраны не случайно: бледные очертания зверей словно растворяются в цветном фоне, теряются, буквально исчезают. Молодая художница хочет передать ощущение растерянности перед наступлением цивилизации на последние дикие уголки нашей планеты, которые служили домом для животных задолго до появления человека.

Ангелина Ленок художница

«Линия, нарисованная восковым карандашом, — своего рода аллегория. Словно некая восковая свеча, которая прекрасна в своем свечении, — но вот она затухает и гаснет, и ее уже не вернуть. Так и эти животные, которые живут рядом с нами, исчезают, и многих уже почти нет».