Студентка из Москвы рисует портреты исчезающих животных
Студентка 4 курса факультета искусств Московского государственного университета рисует героев своего проекта «Исчезающие» на цветной бумаге цветными восковыми карандашами. Эти материалы выбраны не случайно: бледные очертания зверей словно растворяются в цветном фоне, теряются, буквально исчезают. Молодая художница хочет передать ощущение растерянности перед наступлением цивилизации на последние дикие уголки нашей планеты, которые служили домом для животных задолго до появления человека.
Выставка художницы продлится до конца января 2022 года в залах Зоологического музея МГУ, рядом с экспонатами — чучелами животных, которые собирались на протяжении десятков лет в экспедициях по всему миру. По замыслу Ангелины, проект «Исчезающие» обращает внимание на личную ответственность каждого человека за сохранение экосистемы нашей планеты.