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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Звери

Суд вынес приговор убийцам амурского тигра Павлика

Анастасия Баринова
08 июля 2021
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Павлик и его сестра Елена
Фото: Центр «Амурский тигр»
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Фото: Центр «Амурский тигр»
Преступники отправятся в колонию более чем на пять лет.

8 июля 2021 года Свободненский городской суд Амурской области признал двух местных жителей виновными в убийстве амурского тигра, который является одной из самых редких диких кошек планеты. За смерть краснокнижного хищника каждому из преступников присудили 5 лет и 2 месяцев колонии общего режима. Кроме того, в пользу государства взыскано 2,3 млн. рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде. 

В сентябре 2020 года мужчины отправились в лес на тракторе, оборудованном самодельной фарой для обнаружения дичи. При себе у них было огнестрельное оружие; их целью была сибирская косуля, охота на которую тоже запрещена. На пути трактора оказался амурский тигр, и пока один из браконьеров направил на него яркий луч света, другой выстрелил в животное. Проверять состояние зверя мужчины не стали и уехали домой. Они вернулись на следующее утро и обнаружили тигра живым, хоть и тяжело раненым. После этого они решили добить зверя: прозвучал еще один выстрел, в результате которого тигр погиб.

Граждане признаны виновными в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 258 УК РФ) в отношении зверей, охота на которых полностью запрещена, а также в незаконной добыче особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). По окончанию срока заключения осужденные еще более двух лет не смогут заниматься деятельностью по добыче животных.

Погибший тигр был хорошо известен экологам: зверь по кличке Павлик вместе со своей сестрой тигрицей Еленой был изъят из дикой природы в 2018 году. Их мать повадилась охотиться в населенных пунктах, и ее отправили в зоопарк, а малышей воспитывали в одном из природоохранных центров. Обратно естественную среду обитания подросших Павлика и Елену выпустили весной 2019 года. 

Местоположение хищников отслеживалось по сигналам с GPS-модулей, встроенных в ошейники, но 8 сентября 2020 года устройство, размещенное на Павлике, перестало передавать сигналы. На последнюю отслеженную геолокацию выехала оперативная группа, которая нашла останки молодого тигра. Благодаря совместной работе с местными правоохранительными органами удалось задержать подозреваемых, а затем была собрана доказательная база.

Один из обвиняемых утверждал, что они стреляли в зверя на большом расстоянии около 150 метров, заметив вдалеке светящиеся глаза. По его словам, они подумали, что это косуля, не рассмотрев в темноте хищника. А после выстрела подъезжать к животному не стали, вернулись лишь утром и обнаружили уже мертвого тигра. Следствие доводам браконьеров не поверило – особенно когда выяснилось, что утром измученный Павлик еще был жив. 

«Мы проводили следственный эксперимент, ставили коробку, раскрашивали ее под расцветку тигра. Их же лампой-фарой светили, мы отчетливо видели без оптического прицела коробку, которая размером метр на метр. А тигр у нас метр в холке, как минимум, 2,5 в длину», — говорит государственный инспектор управления по охране животного мира Амурской области Евгений Соловьев.

Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев называет решение суда справедливым. На данный момент это самое серьезное наказание, когда-либо назначавшееся за преступление против амурского тигра. Вместе с тем приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован осужденными.

Почитайте специальное расследование National Geographic о жестоком тигрином бизнесе в США. 

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