Суд вынес приговор убийцам амурского тигра Павлика
8 июля 2021 года Свободненский городской суд Амурской области признал двух местных жителей виновными в убийстве амурского тигра, который является одной из самых редких диких кошек планеты. За смерть краснокнижного хищника каждому из преступников присудили 5 лет и 2 месяцев колонии общего режима. Кроме того, в пользу государства взыскано 2,3 млн. рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде.
В сентябре 2020 года мужчины отправились в лес на тракторе, оборудованном самодельной фарой для обнаружения дичи. При себе у них было огнестрельное оружие; их целью была сибирская косуля, охота на которую тоже запрещена. На пути трактора оказался амурский тигр, и пока один из браконьеров направил на него яркий луч света, другой выстрелил в животное. Проверять состояние зверя мужчины не стали и уехали домой. Они вернулись на следующее утро и обнаружили тигра живым, хоть и тяжело раненым. После этого они решили добить зверя: прозвучал еще один выстрел, в результате которого тигр погиб.
Граждане признаны виновными в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 258 УК РФ) в отношении зверей, охота на которых полностью запрещена, а также в незаконной добыче особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). По окончанию срока заключения осужденные еще более двух лет не смогут заниматься деятельностью по добыче животных.
Погибший тигр был хорошо известен экологам: зверь по кличке Павлик вместе со своей сестрой тигрицей Еленой был изъят из дикой природы в 2018 году. Их мать повадилась охотиться в населенных пунктах, и ее отправили в зоопарк, а малышей воспитывали в одном из природоохранных центров. Обратно естественную среду обитания подросших Павлика и Елену выпустили весной 2019 года.
В Центре реабилитации тигров и других редких животных в селе Алексеевка готовятся к выпуску в дикую природу тигры Павлик и Елена: https://t.co/AJ14SRC4yX— РГО (@rgo_ru) May 8, 2019
Фото предоставлено Центром «Амурский тигр» pic.twitter.com/EaEd65BJF6
Местоположение хищников отслеживалось по сигналам с GPS-модулей, встроенных в ошейники, но 8 сентября 2020 года устройство, размещенное на Павлике, перестало передавать сигналы. На последнюю отслеженную геолокацию выехала оперативная группа, которая нашла останки молодого тигра. Благодаря совместной работе с местными правоохранительными органами удалось задержать подозреваемых, а затем была собрана доказательная база.
Один из обвиняемых утверждал, что они стреляли в зверя на большом расстоянии около 150 метров, заметив вдалеке светящиеся глаза. По его словам, они подумали, что это косуля, не рассмотрев в темноте хищника. А после выстрела подъезжать к животному не стали, вернулись лишь утром и обнаружили уже мертвого тигра. Следствие доводам браконьеров не поверило – особенно когда выяснилось, что утром измученный Павлик еще был жив.
Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев называет решение суда справедливым. На данный момент это самое серьезное наказание, когда-либо назначавшееся за преступление против амурского тигра. Вместе с тем приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован осужденными.
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