Суд вынес приговор убийцам амурского тигра Павлика

8 июля 2021 года Свободненский городской суд Амурской области признал двух местных жителей виновными в убийстве амурского тигра, который является одной из самых редких диких кошек планеты. За смерть краснокнижного хищника каждому из преступников присудили 5 лет и 2 месяцев колонии общего режима. Кроме того, в пользу государства взыскано 2,3 млн. рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде.

В сентябре 2020 года мужчины отправились в лес на тракторе, оборудованном самодельной фарой для обнаружения дичи. При себе у них было огнестрельное оружие; их целью была сибирская косуля, охота на которую тоже запрещена. На пути трактора оказался амурский тигр, и пока один из браконьеров направил на него яркий луч света, другой выстрелил в животное. Проверять состояние зверя мужчины не стали и уехали домой. Они вернулись на следующее утро и обнаружили тигра живым, хоть и тяжело раненым. После этого они решили добить зверя: прозвучал еще один выстрел, в результате которого тигр погиб.

Граждане признаны виновными в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 258 УК РФ) в отношении зверей, охота на которых полностью запрещена, а также в незаконной добыче особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). По окончанию срока заключения осужденные еще более двух лет не смогут заниматься деятельностью по добыче животных.