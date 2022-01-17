Суматранский тигренок делает первые шаги: видео

12 декабря десятилетняя самка суматранского тигра по кличке Гайша, живущая в Лондонском зоопарке, принесла на свет трех детенышей. Двое сразу же погибли – в мире природы такое не редкость; до зрелого возраста доживает в лучшем случае половина тигрят. К счастью, один из новорожденных оказался крепким и здоровым; его состояние тревоги не вызывает.
Специалисты наблюдают за семейством с помощью веб-камер: молодую мать и малыша решено не тревожить, чтобы они укрепили свою связь. Гайша время от времени покидала уютную берлогу, которую для нее оборудовали в зоопарке, чтобы подышать воздухом и размяться, а спустя месяц она позволила последовать за собою своему детенышу.
В эти дни в британской столице царит теплая погода, и малыш не рискует простудиться на прогулке. Однако такого опыта у него еще нет, и он неуклюже пытается следовать за матерью и преодолеть порог, который с учетом его размеров является серьезным препятствием.
Пол тигренка еще не известен — первые обследования запланированы на февраль. Зато теперь и посетители зоопарка могут со стороны наблюдать, как юный тигр исследует новую для себя среду.
Суматранский тигр (Panthera tigris sumatrae) — самый редкий и самый маленький подвид тигра в мире. По последним данным, в дикой природе осталось всего 300 особей. Лондонский зоопарк участвует в программе помощи редким видам животных. Гайша прибыла сюда год назад из Дании, и здесь ее ждал десятилетний самец Асима: он был выбран ей в качестве пары по рекомендациям специалистов.
Посмотрите, как суматранский тигренок из другого зоопарка учится плавать.