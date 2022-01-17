Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Звери

Суматранский тигренок делает первые шаги: видео

Анастасия Баринова
17 января 2022
tiger12.jpg
Фото: ZSL London Zoo
tiger11.jpg
Фото: ZSL London Zoo
Малыш впервые выходит в открытый вольер.

12 декабря десятилетняя самка суматранского тигра по кличке Гайша, живущая в Лондонском зоопарке, принесла на свет трех детенышей. Двое сразу же погибли – в мире природы такое не редкость; до зрелого возраста доживает в лучшем случае половина тигрят. К счастью, один из новорожденных оказался крепким и здоровым; его состояние тревоги не вызывает.

Специалисты наблюдают за семейством с помощью веб-камер: молодую мать и малыша решено не тревожить, чтобы они укрепили свою связь. Гайша время от времени покидала уютную берлогу, которую для нее оборудовали в зоопарке, чтобы подышать воздухом и размяться, а спустя месяц она позволила последовать за собою своему детенышу.

В эти дни в британской столице царит теплая погода, и малыш не рискует простудиться на прогулке. Однако такого опыта у него еще нет, и он неуклюже пытается следовать за матерью и преодолеть порог, который с учетом его размеров является серьезным препятствием.

Пол тигренка еще не известен — первые обследования запланированы на февраль. Зато теперь и посетители зоопарка могут со стороны наблюдать, как юный тигр исследует новую для себя среду.

Суматранский тигр (Panthera tigris sumatrae) — самый редкий и самый маленький подвид тигра в мире. По последним данным, в дикой природе осталось всего 300 особей. Лондонский зоопарк участвует в программе помощи редким видам животных. Гайша прибыла сюда год назад из Дании, и здесь ее ждал десятилетний самец Асима: он был выбран ей в качестве пары по рекомендациям специалистов.

Посмотрите, как суматранский тигренок из другого зоопарка учится плавать.

рекомендации
Планета Земля

Забота об экологии и легендарный дизайн: электромобили Audi

Древний храм

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц

Снег, снежинка, холод

10 мест России для лучшего зимнего отдыха

Новогодняя елка, рождественская елка, Рождество, Новый год, ель

Разделяй и празднуй: насколько экологичны ваши праздничные привычки?