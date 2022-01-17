Суматранский тигренок делает первые шаги: видео

Специалисты наблюдают за семейством с помощью веб-камер: молодую мать и малыша решено не тревожить, чтобы они укрепили свою связь. Гайша время от времени покидала уютную берлогу, которую для нее оборудовали в зоопарке, чтобы подышать воздухом и размяться, а спустя месяц она позволила последовать за собою своему детенышу.

В эти дни в британской столице царит теплая погода, и малыш не рискует простудиться на прогулке. Однако такого опыта у него еще нет, и он неуклюже пытается следовать за матерью и преодолеть порог, который с учетом его размеров является серьезным препятствием.