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Звери

Сурки дерутся друг с другом: видео, полное ярости

Михаил Сысоев
11 августа 2020
Сурок
Фото: Needpix.com
Короткий, но захватывающий ролик.

Видео было опубликовано пользователем соцсети Douyin (по сути тот же TikTok). По словам автора ролика, он заметил сражающихся сурков, когда ехал по национальной автомагистрали в провинции Сычуань. 

«Мы только что столкнулись с двумя дерущимися сурками! Это так мило», — написал пользователь, хотя многие другие комментаторы ролика не согласились с автором и назвали происходящее жестоким боксерским поединком.

Как утверждают зоологи, байбаки или обыкновенные степные сурки (Marmota bobak) в целом обладают миролюбивым нравом. Они редко дерутся и в основном прогоняют только пришлых зверьков, однако изредка могут вступить в конфликт из-за самки.

Узнайте, как сурок, разоряющий огороды, стал звездой соцсетей.

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