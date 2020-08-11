Сурки дерутся друг с другом: видео, полное ярости

Короткий, но захватывающий ролик.
Видео было опубликовано пользователем соцсети Douyin (по сути тот же TikTok). По словам автора ролика, он заметил сражающихся сурков, когда ехал по национальной автомагистрали в провинции Сычуань.
«Мы только что столкнулись с двумя дерущимися сурками! Это так мило», — написал пользователь, хотя многие другие комментаторы ролика не согласились с автором и назвали происходящее жестоким боксерским поединком.
Как утверждают зоологи, байбаки или обыкновенные степные сурки (Marmota bobak) в целом обладают миролюбивым нравом. Они редко дерутся и в основном прогоняют только пришлых зверьков, однако изредка могут вступить в конфликт из-за самки.
Узнайте, как сурок, разоряющий огороды, стал звездой соцсетей.