Сурки в Московском зоопарке проспали день сурка

И предсказали снежную зиму! В северном климате животные ведут себя иначе, чем их американские родичи.

В Московском зоопарке живет несколько степных сурков (Marmota bobak), или байбаков: Арчи, Нагайна и Сара. Всемирный ажиотаж вокруг «Дня сурка» всегда проходит мимо них: они продолжают спать в своих уютных норках – сурчинах.

Дело в том, что в США и ряде других стран погода на 2 февраля значительно теплее, и многие животные уже готовы выйти из состояния гибернации. А для российского климата этот день приходится на разгар зимы, и звери будут спать еще очень долго.

2 февраля московские сурки не предскажут наступление весны читать

Кроме того, в США живет другой вид сурков: лесной (Marmota monax). Их спячка продолжается с октября по март-апрель, но теплыми зимами они пробуждаются уже в начале февраля. Российский сородич тоже спит до полугода, но отправляется на зимовку позже – соответственно, и просыпаясь позже.

В этом сезоне сурки Московского зоопарка перестали выходить из норки в конце сентября, а в спячку погрузились к концу октября. Это – самая нижняя граница периода гибернации, и когда звери засыпают так рано, это предвещает снежную и продолжительную зиму.

Сейчас уже очевидно, что насчет количества снега грызуны точно не ошиблись. Представители зоопарка поясняют, что на выбор животными момента для сна влияет два основных фактора: погода и вес. К зиме суркам необходимо запастись максимумом калорий, и все лето специалисты зоопарка следили за рационом грызунов. В меню было много жирных семян, кукуруза, свежие овощи, орехи и зерновые культуры, а также трава.

В эти дни байбаки продолжают спать. По многолетнему опыту наблюдений за ними можно сказать, что если вдруг в феврале наступит потепление, то зверьки могут выйти из норы к концу месяца. Однако вероятнее всего, они, по своему обыкновению, проспят до марта, и гости зоопарка увидят их только с приходом весны.

Смотрители продолжают следить за сурками, ежедневно оценивая обстановку в их вольере. И когда бы Арчи, Нагайна и Сара ни проснулись, их выход из спячки будет максимально естественным и комфортным.

Узнайте, когда это произошло в прошлом году.