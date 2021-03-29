Сурки вышли из спячки в Московском зоопарке: видео

В этом году сурки в Московском зоопарке залегли в спячку в конце сентября – начале октября. Причем традиционно самец Арчи вначале уложил дам – Сару и Нагайну. Ещё пару недель он совершал регулярные обходы своих владений, лакомился кукурузой и свежим клевером, утеплял сурчину. Постепенно он становился медлительным и сонным, прямо перед спячкой у него существенно снизился аппетит.

Когда Арчи залег в спячку следом за своими самками, он предварительно заткнул вход в нору специальной пробкой из земли и травы, чтобы внутри поддерживалась оптимальная температура - обычно она не ниже нуля градусов.

Во время спячки у сурков замедляется сердцебиение, снижается частота дыхания, температура тела опускается до 8 градусов. Также у животных замедляются все обменные процессы. Проспать 4-5 месяцев суркам позволяют накопленные за лето жировые запасы.

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