Сурки вышли из спячки в Московском зоопарке: видео

В этом году зима была снежная и достаточно суровая. Обитатели зоопарка не очень торопятся просыпаться. Первым «подснежником» в этом году оказался сурок Арчи. Обыкновенно пробуждение сурков приходится на первую неделю марта, а если зима выдалась снежной, то зверьки могут проспать и до конца месяца. Арчи традиционно пробудился раньше своих дам – Сары и Нагайны. Самочки пока не выходили из сурчины (норы сурков), хотя скорее всего они тоже уже проснулись, но продолжают нежиться в тёплой соломе. Они всегда начинают выходить из норы на одну-две недели позже, чем Арчи.
В первые дни после пробуждения зверьки достаточно осторожны. Арчи пока с опаской высовывает мордочку из сурчины. Он проверяет, всё ли в порядке, нет ли опасности, а после этого осторожно выходит и совершает короткие обходы своих владений, оставляя свежие метки на земле: чтобы каждый незваный гость знал, что заходит на чужую территорию. Через некоторое время он начнет обновлять дополнительные входы в сурчину и выметать сор из подземных ходов.
В этом году сурки в Московском зоопарке залегли в спячку в конце сентября – начале октября. Причем традиционно самец Арчи вначале уложил дам – Сару и Нагайну. Ещё пару недель он совершал регулярные обходы своих владений, лакомился кукурузой и свежим клевером, утеплял сурчину. Постепенно он становился медлительным и сонным, прямо перед спячкой у него существенно снизился аппетит.
Когда Арчи залег в спячку следом за своими самками, он предварительно заткнул вход в нору специальной пробкой из земли и травы, чтобы внутри поддерживалась оптимальная температура - обычно она не ниже нуля градусов.
Во время спячки у сурков замедляется сердцебиение, снижается частота дыхания, температура тела опускается до 8 градусов. Также у животных замедляются все обменные процессы. Проспать 4-5 месяцев суркам позволяют накопленные за лето жировые запасы.
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