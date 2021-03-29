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Звери

Сурки вышли из спячки в Московском зоопарке: видео

Московский зоопарк
29 марта 2021
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Фото: Анастасия Браерская
Ну все, теперь уж точно весна!

В этом году зима была снежная и достаточно суровая. Обитатели зоопарка не очень торопятся просыпаться. Первым «подснежником» в этом году оказался сурок Арчи. Обыкновенно пробуждение сурков приходится на первую неделю марта, а если зима выдалась снежной, то зверьки могут проспать и до конца месяца. Арчи традиционно пробудился раньше своих дам – Сары и Нагайны. Самочки пока не выходили из сурчины (норы сурков), хотя скорее всего они тоже уже проснулись, но продолжают нежиться в тёплой соломе. Они всегда начинают выходить из норы на одну-две недели позже, чем Арчи.

«Наши зоологи заранее подготовили вольер к пробуждению сурков: убрали снег рядом с выходом из сурчины, положили туда соломы. Как только сотрудники увидели, что Арчи расчистил выход, для него подготовили лёгкий корм. Несмотря на то, что сурки обходятся без пищи практически 5 месяцев, они не спешат набрасываться на еду. Сейчас Арчи получает только необходимый минимум кормов. Специалисты приносят ему свежий салат, а также микс из овощей - ничего сытного или калорийного. Пищеварительной системе сурка нужно время, чтобы возобновить работу», – рассказала Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В первые дни после пробуждения зверьки достаточно осторожны. Арчи пока с опаской высовывает мордочку из сурчины. Он проверяет, всё ли в порядке, нет ли опасности, а после этого осторожно выходит и совершает короткие обходы своих владений, оставляя свежие метки на земле: чтобы каждый незваный гость знал, что заходит на чужую территорию. Через некоторое время он начнет обновлять дополнительные входы в сурчину и выметать сор из подземных ходов.

В этом году сурки в Московском зоопарке залегли в спячку в конце сентября – начале октября. Причем традиционно самец Арчи вначале уложил дам – Сару и Нагайну. Ещё пару недель он совершал регулярные обходы своих владений, лакомился кукурузой и свежим клевером, утеплял сурчину. Постепенно он становился медлительным и сонным, прямо перед спячкой у него существенно снизился аппетит.

Когда Арчи залег в спячку следом за своими самками, он предварительно заткнул вход в нору специальной пробкой из земли и травы, чтобы внутри поддерживалась оптимальная температура - обычно она не ниже нуля градусов.

Во время спячки у сурков замедляется сердцебиение, снижается частота дыхания, температура тела опускается до 8 градусов. Также у животных замедляются все обменные процессы. Проспать 4-5 месяцев суркам позволяют накопленные за лето жировые запасы.

Почитайте о том, каким способом выживают во время спячки евражки.

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