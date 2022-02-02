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National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Звери

Весны не будет: сурок-предсказатель в Нью-Джерси умер накануне Дня сурка

Анастасия Баринова

Фото: Milltown Mel/Facebook
Фото: Milltown Mel/Facebook
Фото: Milltown Mel/Facebook

Фото: Milltown Mel/Facebook

В этом году его заменять не будут.

Американская традиция Дня сурка происходит от европейского языческого поверья: если животное увидит свою тень 2 февраля (это день, когда Солнце находится на полпути от зимнего солнцестояния к весеннему равноденствию), то зима продлится еще 6 недель; если нет, то весна придет рано.

В пенсильванском городке Панксатони с 1887 года погоду предсказывают сурки, которым дается имя «Фил». Они считаются самыми знаменитыми «метеорологами» не только благодаря долгой истории – огромную лепту в популярность Фила внес голливудский фильм «День сурка».

Между тем праздник отмечается по всей стране, и среди других известных предсказателей – сурки Бакай-Чак из города Марион (Огайо), Чак из боро Статен-Айленд (Нью-Йорк), Дейв из Дюнкерка (Нью-Йорк), а также Мел из Миллтауна (Нью-Джерси).

В этом году Миллтаун останется в стороне от празднований: Мел умер накануне важного дня, 31 января. Лесной сурок (Marmota monax), широко распространенный в США, в дикой природе живет до шести лет (три года в среднем). Под присмотром человека ему не грозят хищники и не нужно заботиться о поиске пропитания, и тогда сурки могут прожить до 14 лет.

Смерть Мела стала неожиданностью: он «ушел по радуге» в возрасте около семи лет. Погоду в Нью-Джерси он предсказывал с 2015 года. Сурок, который придет ему на смену в следующем году, будет выбран на основе зрительских симпатий.

Зато сурки в Московском зоопарке рассказали о зимней погоде еще до того, как отправились спать.

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