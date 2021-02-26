Светящиеся грызуны: у африканских долгоногов выявили биофлуоресценцию

Долгоноги — это ночные млекопитающие из семейства грызунов Pedetidae, которое включает только два живых вида. Оба вида — Pedetes capensis и Pedetes surdaster — являются эндемиками Африки и встречаются преимущественно в южной и центральной частях континента.
Эти роющие травоядные, населяющие полузасушливые районы, в основном живут поодиночке, укрываются днем в собственных норах, а ночью выходят наружу в поисках еды.
Изучая этих животных, исследователи обнаружили у них яркую биофлуоресценцию на основе порфирина.
По словам ученого, открытие представляет собой «первую хорошо задокументированную биофлуоресценцию эвтериального млекопитающего Старого Света».
В ходе исследования авторы изучили 14 музейных образцов, в том числе восемь экземпляров Pedetes capensis, собранных в Анголе и Ботсване, и шесть образцов Pedetes surdaster из Кении и Танзании.
Они также наблюдали и запечатлели биофлуоресценцию пяти живых выведенных в неволе особей Pedetes capensis в зоопарке и аквариуме Генри Дурли в Омахе, штат Небраска, и одну особь в зоопарке и ботаническом саду Мескер-Парк в Эвансвилле, штат Индиана.
Все особи, включая музейные образцы, проявляли биофлуоресценцию от оранжевого до красного, хотя ученые наблюдали различия в ее интенсивности у разных долгоногов. Авторы работы считают, что биофлуоресценция распространяется по толщине кутикулы и отсутствует в сердцевине и на концах волосяных волокон этих грызунов. Они полагают, что она является частью физической анатомии волокон волос Pedetidae.
Биофлуоресценция оказалась более яркой у живых особей, чем у музейных образцов, что потенциально указывает на некоторую деградацию со временем.
«Хотя мы не можем определить, почему Pedetidae проявляет биофлуоресценцию, наши наблюдения добавляют дополнительную поддержку гипотезе о том, что биофлуоресценция и длины волн УФ-излучения могут иметь экологическое значение для ночных и сумеречных млекопитающих», — пишут исследователи.
«Наши наблюдения также показывают, что биофлуоресценция может быть более широко распространена среди млекопитающих, чем считалось ранее», — заключают авторы работы.