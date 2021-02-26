Светящиеся грызуны: у африканских долгоногов выявили биофлуоресценцию

Долгоноги — это ночные млекопитающие из семейства грызунов Pedetidae, которое включает только два живых вида. Оба вида — Pedetes capensis и Pedetes surdaster — являются эндемиками Африки и встречаются преимущественно в южной и центральной частях континента.

Эти роющие травоядные, населяющие полузасушливые районы, в основном живут поодиночке, укрываются днем в собственных норах, а ночью выходят наружу в поисках еды.

Изучая этих животных, исследователи обнаружили у них яркую биофлуоресценцию на основе порфирина.