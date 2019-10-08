Свиней впервые застали за использованием инструментов: видео

В октябрьский день 2015 года эколог Мередит Рут-Бернштейн наблюдала за семьей редких свиней в парижском зоопарке, когда ее внимание привлекло нечто необычное.

Одна из висайских бородавчатых свиней (Sus cebifrons) – находящийся под угрозой исчезновения вид, обитающий на Филиппинах – взяла кусок коры в пасть и начала копать им землю.

«Я сказала: «Вау, это круто!». Когда я попыталась найти что-то про использование свиньями инструментов, такой информации нигде не было», – говорит Рут-Бернштейн.

Заинтригованная произошедшим Мередит часто возвращалась в зоопарк в течение следующих месяцев, чтобы снова увидеть что-то подобное, но на первых порах безрезультатно. Ей повезло через полгода: она заметила трех животных, которые использовали инструменты для создания гнезда для поросят – земляной ямы, заполненной листьями.