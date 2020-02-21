«Свободу слонихе!»: зоозащитники судятся за права животного

В 1970-х годах в Таиланде для отправки в США было поймано шесть слонят. Двое из них, самка по кличке Happy и самец Grumpy, были проданы по $800 в один из калифорнийских сафари-парков, а в 1977 году они поселились в нью-йоркском зоопарке The Bronx Zoo. До 2002 года их судьба больших опасений не вызывала, но затем их подселили в вольер с другими взрослыми слонами: те восприняли чужаков агрессивно, что привело к гибели Grumpy.
Зоопарк попытался подобрать слонихе Happy, чье имя переводится как «счастливая», другого партнера, но в 2006 году и он скончался. Слонам категорически противопоказано одиночество, однако Хэппи с тех пор живет одна. Нью-йоркский зоопарк решил прекратить содержание слонов и перестал закупать новых, предоставив старым обитателям доживать в тех условиях, в которых они оказались.
Зоозащитники настаивают на необходимости отправки Хэппи в реабилитационный центр или заповедник, где она жила бы на просторной территории и вступала бы во взаимодействие с себе подобными, но зоопарк не хочет ее отдавать. Представители учреждения уверяют, что слониха вполне счастлива, тогда как на новом месте ее могут ждать стресс и проблемы.
В поддержку Хэппи была создана петиция и, кроме того, осенью 2019 года экологи обратились в суд. Истцы заявляют, что животное имеет те же права, что и человек, а ее нынешнее положение — это заточение и рабство. Они напоминают о том, что в современном мире даже за реками закрепляют права.
Суд первой инстанции иск не поддержал. На днях состоялось второе заседание, и зоозащитники снова проиграли. Судья отказывается признать зверя субъектом права (legal person), что наделяет зоопарк возможностью решать его судьбу за него.
Между тем американская ассоциация зоопарков и аквариумов (Association of Zoos and Aquariums) в 2016 году выпустила свод правил, которым должны соответствовать все лицензированные учреждения этого типа. Согласно документу, слонов необходимо содержать в группах, насчитывающих не менее трех особей, поскольку это очень социальные животные. Адвокаты Хэппи планируют продолжать судиться, настаивая на ее праве иметь друзей.