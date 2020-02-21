«Свободу слонихе!»: зоозащитники судятся за права животного

В 1970-х годах в Таиланде для отправки в США было поймано шесть слонят. Двое из них, самка по кличке Happy и самец Grumpy, были проданы по $800 в один из калифорнийских сафари-парков, а в 1977 году они поселились в нью-йоркском зоопарке The Bronx Zoo. До 2002 года их судьба больших опасений не вызывала, но затем их подселили в вольер с другими взрослыми слонами: те восприняли чужаков агрессивно, что привело к гибели Grumpy.

Зоопарк попытался подобрать слонихе Happy, чье имя переводится как «счастливая», другого партнера, но в 2006 году и он скончался. Слонам категорически противопоказано одиночество, однако Хэппи с тех пор живет одна. Нью-йоркский зоопарк решил прекратить содержание слонов и перестал закупать новых, предоставив старым обитателям доживать в тех условиях, в которых они оказались.