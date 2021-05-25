Тактика гиеновидных собак при охоте на импалу: видео

Во время посещения Национального парка Крюгера в ЮАР туристы стали свидетелями сцены охоты гиеновидных собак на антилопу. Гиды привезли гостей к водопою, где всегда можно увидеть тех или иных зверей, но в данном случае события развивались ярко и динамично.

Небольшой водоем с обеих сторон был окружен собаками, а в воде беспомощно барахталась импала. Это животное хоть и способно плавать, но совсем недолго, и ему как можно скорее нужно попасть на берег. Зная это, собаки ждали, когда антилопа потеряет силы.

Нащупав в воде спину бегемота, дремавшего на дне, антилопа попыталась использовать ее как «островок» для отдыха, но тому это не понравилось: он с шумом поднялся на поверхность и прогнал несчастное животное.

В результате собаки улучили момент, когда их жертва утратила энергию для сопротивления, и вытащили ее из воды.