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National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Звери

Тактика гиеновидных собак при охоте на импалу: видео

Анастасия Баринова
25 мая 2021
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Фото: Kruger Sightings
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Фото: Kruger Sightings
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Фото: Kruger Sightings
Антилопа скрылась в воде и даже попыталась отдохнуть на бегемоте.

Во время посещения Национального парка Крюгера в ЮАР туристы стали свидетелями сцены охоты гиеновидных собак на антилопу. Гиды привезли гостей к водопою, где всегда можно увидеть тех или иных зверей, но в данном случае события развивались ярко и динамично.

Небольшой водоем с обеих сторон был окружен собаками, а в воде беспомощно барахталась импала. Это животное хоть и способно плавать, но совсем недолго, и ему как можно скорее нужно попасть на берег. Зная это, собаки ждали, когда антилопа потеряет силы. 

Нащупав в воде спину бегемота, дремавшего на дне, антилопа попыталась использовать ее как «островок» для отдыха, но тому это не понравилось: он с шумом поднялся на поверхность и прогнал несчастное животное. 

В результате собаки улучили момент, когда их жертва утратила энергию для сопротивления, и вытащили ее из воды.

Несмотря на смех, который слышится в момент съемки, автор видео поясняет, что он объясняется «охотничьим азартом». Гибель антилопы, конечно же, вызвала сочувствие, но все же это произошло в рамках естественных механизмов, созданных природой: именно обилие копытных позволяет поддерживать жизнеспособность хищных зверей.

При этом если бы бегемот не был сонным, он бы тоже мог заинтересоваться антилопой: эти животные, преимущественно травоядные, время от времени питаются мясом. Посмотрите, как импала пытается спастись от крокодила и бегемота одновременно.

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