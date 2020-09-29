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Звери

Тактика подражания: как дикие кошки имитируют голоса обезьян

Софья Демьянец
29 сентября 2020
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Длиннохвостая кошка, или марги
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Пегие тамарины всей группой заботятся о детенышах, поэтому неудивительно, что, услышав крик молодого тамарина «в исполнении» дикой кошки, все обезьяны спустились с дерева
В лесах Южной Америки и такое бывает.

Обитающая в вечнозелёных лесах Южной и Центральной Америки длиннохвостая кошка (Leopardus wiedii) подражает голосам пегих тамаринов (Saguinus bicolor), чтобы заставить этих обезьян спуститься с деревьев и поймать их. Такую тактику заметили однажды биологи, наблюдая, как длиннохвостая кошка охотится на группу из восьми тамаринов.

К дереву, на котором кормились эти обезьяны, приблизилась дикая кошка и начала издавать звуки, подобные крикам детенышей тамаринов. Услышав «плач» молодого тамарина, обезьяны спустились с дерева, и в тот же момент на них попыталась напасть длиннохвостая кошка. Тогда хищнице не удалось поймать обезьян, однако ученым стало известно о новой тактике ее охоты.

Учёные из Общества сохранения дикой природы (WCS) и Федерального университета Амазонаса (UFAM) утверждают, что не только длиннохвостая кошка использует такую тактику, но и некоторые другие виды семейства кошачьих, среди которых ягуары и пумы.

Посмотрите, как котенок снежного барса на Алтае заметил фотоловушку и отключил ее.

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