Танцующие под дождем: видео из жизни жирафов

В городе Тусон, штат Аризона, с 1960-х годов работает зоопарк Reid Park. Для его обитателей созданы четыре «географические» зоны, такие как азиатская или африканская. Полярных животных здесь нет, зато для теплолюбивых созданы все условия. Жирафы в экспозиции зоопарка представлены кенийским вариантом — Giraffa camelopardalis reticulata, или сетчатый жираф. Он относится к вымирающим видам: в дикой природе осталось не более 9000 особей. По сравнению с другими разновидностями жирафов, у сетчатого рисунок наиболее геометрический: крупные многоугольные пятна четко очерчены сетью чисто-белых линий.

Недавно, после череды жарких дней, в Тусоне выпал дождь. Представители парка поясняют, что во время грозы жирафов, как и многих других зверей, для безопасности отправляют в крытый вольер, но в данном случае погода порадовала легким летним дождиком. Радость жирафов выразилась в танце: они принялись скакать и кружить по своей площадке, забавно задирая ноги.