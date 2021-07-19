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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Звери

Танцующие под дождем: видео из жизни жирафов

Анастасия Баринова
19 июля 2021
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Фото: Reid Park Zoo/Twitter
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Фото: Reid Park Zoo/Twitter
Зоопарк показал, как его обитатели радуются перемене погоды.

В городе Тусон, штат Аризона, с 1960-х годов работает зоопарк Reid Park. Для его обитателей созданы четыре «географические» зоны, такие как азиатская или африканская. Полярных животных здесь нет, зато для теплолюбивых созданы все условия. Жирафы в экспозиции зоопарка представлены кенийским вариантом — Giraffa camelopardalis reticulata, или сетчатый жираф. Он относится к вымирающим видам: в дикой природе осталось не более 9000 особей. По сравнению с другими разновидностями жирафов, у сетчатого рисунок наиболее геометрический: крупные многоугольные пятна четко очерчены сетью чисто-белых линий.

Недавно, после череды жарких дней, в Тусоне выпал дождь. Представители парка поясняют, что во время грозы жирафов, как и многих других зверей, для безопасности отправляют в крытый вольер, но в данном случае погода порадовала легким летним дождиком. Радость жирафов выразилась в танце: они принялись скакать и кружить по своей площадке, забавно задирая ноги.

В зоопарке работают веб-камеры, позволяющие любоваться его подопечными из любой точки мира. Есть и камера над территорией, отданной жирафам.

Узнайте больше о видом делении этих животных.

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