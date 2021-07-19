Танцующие под дождем: видео из жизни жирафов

В городе Тусон, штат Аризона, с 1960-х годов работает зоопарк Reid Park. Для его обитателей созданы четыре «географические» зоны, такие как азиатская или африканская. Полярных животных здесь нет, зато для теплолюбивых созданы все условия. Жирафы в экспозиции зоопарка представлены кенийским вариантом — Giraffa camelopardalis reticulata, или сетчатый жираф. Он относится к вымирающим видам: в дикой природе осталось не более 9000 особей. По сравнению с другими разновидностями жирафов, у сетчатого рисунок наиболее геометрический: крупные многоугольные пятна четко очерчены сетью чисто-белых линий.
Недавно, после череды жарких дней, в Тусоне выпал дождь. Представители парка поясняют, что во время грозы жирафов, как и многих других зверей, для безопасности отправляют в крытый вольер, но в данном случае погода порадовала легким летним дождиком. Радость жирафов выразилась в танце: они принялись скакать и кружить по своей площадке, забавно задирая ноги.
Giraffe zoomies! Like true Tucsonans, many of our animals enjoy this wet weather. Any time there is lightning nearby our giraffe herd are shifted to the safety of their barn. Recently we had a calm lightning-free rain shower that allowed the giraffes to frolic in the rain! pic.twitter.com/wys2K4iXFX— Reid Park Zoo (@ReidParkZoo) July 15, 2021