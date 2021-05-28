Танцующий лемур в британском зоопарке: видео

Честерский зоопарк стал первым местом в Европе, где реализуется программа разведения приматов, находящихся под наибольшей угрозой исчезновения. На днях сюда прибыли новые подопечные: восьмилетние самка Беатрис и самец Эллиот. Пара лемуров Сифака Кокереля (Propithecus coquereli) приехала из природоохранного центра в США.
Эти эндемики Мадагаскара относятся к вымирающим видам: за минувшие 30 лет их популяция сократилась на 80%, и теперь их чаще можно встретить в зоопарках, нежели в естественной среде обитания. Животное получило свое видовое имя в честь французского натуралиста Шарля Кокереля (1822–1867), а общее название семейства передает характерную для его представителей черту: сигнал, звучащий как «sh-frrrr-k».
Сифаки используют его в качестве основного средства коммуникации: например, если один из них отобьется от группы, то перекличкой «sh-frrrr-k!» приматы найдут друг друга. А еще одна отличительная особенность этих лемуров — необычный способ передвижения. Находясь между стволами деревьев, они сохраняют вертикальное положение, из которого, цепляясь за ветви, совершают прыжки. За один прыжок они могут преодолевать дистанцию 10 метров — и это при том, что само животное вырастает максимально до 55 см.
На земле они стоят во весь рост и перемещаются более короткими прыжками, поднимая передние лапы в высоту. Этот комплекс движений напоминает веселый танец, из-за чего сифаки получили прозвище «танцующих лемуров». Прибыв в британский зоопарк, они тут же освоились, а смотрители смогли снять забавное видео.
Meet your new FAVOURITE animal... the SIFAKA!🐒😍— Chester Zoo (@chesterzoo) May 27, 2021
These incredibly rare 'dancing' lemurs are the FIRST of their kind to ever be seen in Europe... pic.twitter.com/h1o2A7D1ns
Сифаки Кокереля — животные с большими требованиями к содержанию. Как и все лемуры, они питаются растениями, и в Честерском зоопарке для них специально выращивают несколько новых видов. Здесь знают, как заботиться о редких приматах, и недавно в семье других лемуров, рыжебрюхих (Eulemur rubriventer), произошло пополнение.