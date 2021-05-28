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«Дикая природа России»
Звери

Танцующий лемур в британском зоопарке: видео

Анастасия Баринова
28 мая 2021
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Фото: Charles J. Sharp/Wikipedia
Мадагаскарский эндемик передвигается необычным образом.

Честерский зоопарк стал первым местом в Европе, где реализуется программа разведения приматов, находящихся под наибольшей угрозой исчезновения. На днях сюда прибыли новые подопечные: восьмилетние самка Беатрис и самец Эллиот. Пара лемуров Сифака Кокереля (Propithecus coquereli) приехала из природоохранного центра в США.

Эти эндемики Мадагаскара относятся к вымирающим видам: за минувшие 30 лет их популяция сократилась на 80%, и теперь их чаще можно встретить в зоопарках, нежели в естественной среде обитания. Животное получило свое видовое имя в честь французского натуралиста Шарля Кокереля (1822–1867), а общее название семейства передает характерную для его представителей черту: сигнал, звучащий как «sh-frrrr-k».

Сифаки используют его в качестве основного средства коммуникации: например, если один из них отобьется от группы, то перекличкой «sh-frrrr-k!» приматы найдут друг друга. А еще одна отличительная особенность этих лемуров — необычный способ передвижения. Находясь между стволами деревьев, они сохраняют вертикальное положение, из которого, цепляясь за ветви, совершают прыжки. За один прыжок они могут преодолевать дистанцию 10 метров — и это при том, что само животное вырастает максимально до 55 см.

На земле они стоят во весь рост и перемещаются более короткими прыжками, поднимая передние лапы в высоту. Этот комплекс движений напоминает веселый танец, из-за чего сифаки получили прозвище «танцующих лемуров». Прибыв в британский зоопарк, они тут же освоились, а смотрители смогли снять забавное видео.

Сифаки Кокереля — животные с большими требованиями к содержанию. Как и все лемуры, они питаются растениями, и в Честерском зоопарке для них специально выращивают несколько новых видов. Здесь знают, как заботиться о редких приматах, и недавно в семье других лемуров, рыжебрюхих (Eulemur rubriventer), произошло пополнение.

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