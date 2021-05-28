Танцующий лемур в британском зоопарке: видео

Честерский зоопарк стал первым местом в Европе, где реализуется программа разведения приматов, находящихся под наибольшей угрозой исчезновения. На днях сюда прибыли новые подопечные: восьмилетние самка Беатрис и самец Эллиот. Пара лемуров Сифака Кокереля (Propithecus coquereli) приехала из природоохранного центра в США.

Эти эндемики Мадагаскара относятся к вымирающим видам: за минувшие 30 лет их популяция сократилась на 80%, и теперь их чаще можно встретить в зоопарках, нежели в естественной среде обитания. Животное получило свое видовое имя в честь французского натуралиста Шарля Кокереля (1822–1867), а общее название семейства передает характерную для его представителей черту: сигнал, звучащий как «sh-frrrr-k».