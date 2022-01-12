Тасманийские дьяволы: падальщики-гурманы

Тасманийские дьяволы (Sarcophilus harrisii) относятся к вымирающим видам животных: в природе осталось менее 17 000 особей. Изучение их жизни, поведения, угроз, с которыми они сталкиваются, их рациона и других факторов помогает разрабатывать шаги по их защите. Новое исследование, проведенное специалистами Университета Нового Южного Уэльса, раскрыло секреты питания этих зверей.
Известно, что тасманийский дьявол в первую очередь ориентируется на доступную пищу. Он способен охотиться на валлаби, вомбатов, птиц и других представителей фауны, но чаще всего он предпочитает падаль – с ее помощью можно насытиться, не прикладывая лишних усилий. Существует длинный список того, что входит в рацион тасманийских дьяволов, но неизвестно, как часто они едят что-то из этого «меню».
Проанализировав пищевые привычки 71 дьявола из семи разных мест Тасмании, биологи обнаружили исключение из этого правила. Оказалось, что эти животные необыкновенно разборчивы в еде. Другие падальщики себя так не ведут.
Один из зверей, которому дали кличку Арктур в честь яркой звезды, уверенно выбирал представителей семейства кенгуровые, таких как филандеры или валлаби. В качестве десерта он употреблял змей. Такая же схема была характерна для девяти из десяти животных, участвовавших в исследовании. И только в 1 случае из 10 тасманийский дьявол придерживался универсальной диеты, то есть поедал все, что попадалось ему на пути.
Ученые были очень удивлены тем, что тасманийские дьяволы «не хотели есть одно и то же». Они игнорировали первую попавшуюся падаль и искали свою излюбленную пищу. В основном это было характерно для крупных взрослых особей, но иногда привередами были и юные звери.
Подводя итоги научной работы, специалисты говорят, что они меняют свое мнение – и научные знания – о падальщиках. Вопрос о том, почему дьяволы «нарушают правила», остается открытым. Одна из версий состоит в том, что на своей территории они являются высшими хищниками – конкурентов у них нет, что формирует изобилие кормовой базы, тогда как падальщикам в какой-нибудь Африке нужно сражаться со множеством зверей за любой кусочек пищи.
На следующем этапе биологи планируют провести наблюдения за росомахами и другими любителями падали: не исключено, что и те подходят к вопросу питания избирательно, просто прежде этого никто не замечал.
А еще у тасманийских дьяволов есть необычная особенность – они светятся в ультрафиолете.