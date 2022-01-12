Тасманийские дьяволы: падальщики-гурманы

Ученые были очень удивлены тем, что тасманийские дьяволы «не хотели есть одно и то же». Они игнорировали первую попавшуюся падаль и искали свою излюбленную пищу. В основном это было характерно для крупных взрослых особей, но иногда привередами были и юные звери.

Подводя итоги научной работы, специалисты говорят, что они меняют свое мнение – и научные знания – о падальщиках. Вопрос о том, почему дьяволы «нарушают правила», остается открытым. Одна из версий состоит в том, что на своей территории они являются высшими хищниками – конкурентов у них нет, что формирует изобилие кормовой базы, тогда как падальщикам в какой-нибудь Африке нужно сражаться со множеством зверей за любой кусочек пищи.

На следующем этапе биологи планируют провести наблюдения за росомахами и другими любителями падали: не исключено, что и те подходят к вопросу питания избирательно, просто прежде этого никто не замечал.

А еще у тасманийских дьяволов есть необычная особенность – они светятся в ультрафиолете.