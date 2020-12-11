Тасманийские дьяволы светятся в ультрафиолете

Когда им удалось наблюдать феномен свечения в темноте под ультрафиолетовым светом у утконосов, образцы которых имелись в музее зоопарка, они перешли к другому австралийскому млекопитающему — тасманскому дьяволу. Джейкоб Шон отметил, что все были шокированы, с первого взгляда заметив биофлуоресценцию у этого зверя.

«Я думаю, что это действительно захватывающее открытие, потому что оно указывает на то, что тасманские дьяволы могут иметь более широкий сенсорный спектр, о котором мы, люди, не знали раньше», — сказала доцент Менна Джонс из Университета Тасмании. Она добавила, что еще многое предстоит выяснить о том, почему явление свечения в темноте было замечено уже у нескольких австралийских млекопитающих: тасманийских дьяволов, утконосов, обыкновенных билби (или кроличьих бандикутов) и вомбатов.

«Теперь, когда исследователи изучают это явление более внимательно, мы сможем открыть совершенно новую сенсорную сферу коммуникации, о которой мы не знали».

Исследователи зоопарка надеются, что этот задокументированный случай станет первым шагом к раскрытию того, как тасманийский дьявол взаимодействует с окружающим миром. И хотя открытие воодушевляет ученых, они стараются не возлагать на него больших надежд: «Многие неодушевленные предметы демонстрируют биофлуоресценцию ... поэтому важно отметить, что иногда это может быть просто случайностью, и не следует делать выводы слишком рано», — отмечает Джейкоб Шон.

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