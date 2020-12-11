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Звери

Тасманийские дьяволы светятся в ультрафиолете

Анастасия Крутикова
11 декабря 2020
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Фото: Toledo Zoo / Facebook
За последнее время случился настоящий всплеск открытий биофлуоресценции у австралийских эндемиков.

Исследователи из зоопарка США обнаружили, что тасманийские дьяволы обладают способностью светиться в ультрафиолетовом свете. Открытие произошло всего несколько недель спустя после того, как наличие биофлуоресценции было подтверждено у других австралийских эндемиков: утконосов, вомбатов и бандикутов.

Зоопарк Толедо в Огайо разместил результаты исследования на своей странице в Facebook и сказал, что, по их мнению, они были первыми в мире, кто задокументировал явление биофлуоресценции тасманийских дьяволов.

«В случае тасманийского дьявола кожа вокруг его морды, глаз и внутри ушей поглощает ультрафиолетовый свет, а затем излучает его как синий видимый свет», — сообщили ученые. «Неясно, служит ли этот пример биофлуоресценции какой-либо экологической цели или это просто случайность».

Биофлуоресценция — способность поглощать и повторно излучать свет от внешнего источника. Она может проявляться в зависимости от свойств шерсти или кожи животного. Хорошо известно, что она встречается у растений, некоторых насекомых и морских обитателей, но до недавнего времени никто не знал, что биофлуоресцировать могут также австралийские млекопитающие. По мнению Джейкоба Шона, техника из Толедского зоопарка, это первый случай, когда свечение тасманийского дьявола в ультрафиолете было задокументировано.

Команда зоопарка Толедо была мотивирована недавними открытиями об утконосах, проявляющих биофлуоресценцию в УФ-свете, и начала проводить свои собственные тесты.

«Когда обнаружилось, что у утконосов имеется биофлуоресценция, нам не терпелось попытаться обнаружить ее у других животных, особенно у австралийских млекопитающих», — сказал Джейкоб Шон. 

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Mammalia, eISSN 1864-1547, ISSN 0025-1461, DOI: https://doi.org/10.1515/mammalia
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Когда им удалось наблюдать феномен свечения в темноте под ультрафиолетовым светом у утконосов, образцы которых имелись в музее зоопарка, они перешли к другому австралийскому млекопитающему — тасманскому дьяволу. Джейкоб Шон отметил, что все были шокированы, с первого взгляда заметив биофлуоресценцию у этого зверя. 

«Я думаю, что это действительно захватывающее открытие, потому что оно указывает на то, что тасманские дьяволы могут иметь более широкий сенсорный спектр, о котором мы, люди, не знали раньше», — сказала доцент Менна Джонс из Университета Тасмании. Она добавила, что еще многое предстоит выяснить о том, почему явление свечения в темноте было замечено уже у нескольких австралийских млекопитающих: тасманийских дьяволов, утконосов, обыкновенных билби (или кроличьих бандикутов) и вомбатов. 

«Теперь, когда исследователи изучают это явление более внимательно, мы сможем открыть совершенно новую сенсорную сферу коммуникации, о которой мы не знали».

Исследователи зоопарка надеются, что этот задокументированный случай станет первым шагом к раскрытию того, как тасманийский дьявол взаимодействует с окружающим миром. И хотя открытие воодушевляет ученых, они стараются не возлагать на него больших надежд: «Многие неодушевленные предметы демонстрируют биофлуоресценцию ... поэтому важно отметить, что иногда это может быть просто случайностью, и не следует делать выводы слишком рано», — отмечает Джейкоб Шон.

Почитайте, как тасманийских дьяволов наконец вернули на родину. 

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