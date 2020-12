Тасманийские поссумы смогли выжить после пожаров в Австралии

Биологи опасались, что эти животные исчезли в результате смертоносных лесных пожаров 2019-2020 гг.

The status of the little pygmy possum (cercartetus lepidus) was unknown pre 2020 bushfires on #kangarooisland. With most of its habitat severely burnt we are happy to have detected the species for the first time since the fires in the largest unburnt patch #BushfireRecoveryAU pic.twitter.com/tSRjPunDZ8