Тасманийские поссумы смогли выжить после пожаров в Австралии

Карликовый тасманийский поссум (Cercartetus lepidus) был найден на острове Кенгуру впервые с тех пор, как лесные пожары уничтожили большую часть среды обитания этих животных в конце 2019-го и начале 2020 года. Основная среда обитания этих австралийских эндемиков — пустоши, покрытые низкорослыми кустарниками, и склерофитовые леса.
Тасманийский поссум, зверек весом менее 10 граммов, помимо Тасмании и острова Кенгуру, обитает и на материковой части в австралийских штатах Южная Австралия и Виктория. Биологи отмечают, что этот вид сложно изучать, учитывая его крохотный размер и ограниченный ареал.
Сотрудники Kangaroo Island Land for Wildlife исследовали 20 различных участков острова Кенгуру, обнаружив, помимо поссумов, малых бандикутов (Isoodon obesulus), рыженогих крыс (Rattus fuscipes), щеткохвостов (Trichosurus vulpecula), кенгуру Евгении (Macropus eugenii) и тонкохвостых поссумов (Cercartetus concinnus) — более распространенных родственников тасманийского поссума из рода соневидных кускусов (Cercartetus).
The status of the little pygmy possum (cercartetus lepidus) was unknown pre 2020 bushfires on #kangarooisland. With most of its habitat severely burnt we are happy to have detected the species for the first time since the fires in the largest unburnt patch #BushfireRecoveryAU pic.twitter.com/tSRjPunDZ8— Pat Hodgens (@terrainecology) December 4, 2020
По словам исследователей, тасманийские поссумы по-прежнему находятся под угрозой. Помимо риска новых лесных пожаров, им постоянно угрожают дикие кошки, которые активно охотятся на них. По словам Ходженса, могут пройти годы или даже десятилетия, прежде чем местная фауна восстановит свои популяции.
«Даже почти год спустя еще рано догадываться, какое влияние оказали пожары на многие из этих видов. Мы по-прежнему не знаем, как многие виды перенесли пожары и как сложится их судьба в долгосрочной перспективе. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы защитить их и гарантировать, что они выживут в будущем», — говорит Ходженс.
Масштабные лесные пожары в Австралии в сезоне 2019-2020 годов стали одними из самых катастрофических в современной истории. По оценкам Всемирного фонда дикой природы, огонь стал причиной гибели около 3 миллиардов животных, в том числе 143 миллиона млекопитающих, 2,46 миллиарда рептилий, 180 миллионов птиц, 51 миллиона лягушек.
Выгорели миллионы гектаров земли, огонь унес жизни 27 человек и уничтожил более 2 тысяч домов.