Тасманийские поссумы смогли выжить после пожаров в Австралии

По словам исследователей, тасманийские поссумы по-прежнему находятся под угрозой. Помимо риска новых лесных пожаров, им постоянно угрожают дикие кошки, которые активно охотятся на них. По словам Ходженса, могут пройти годы или даже десятилетия, прежде чем местная фауна восстановит свои популяции.

«Даже почти год спустя еще рано догадываться, какое влияние оказали пожары на многие из этих видов. Мы по-прежнему не знаем, как многие виды перенесли пожары и как сложится их судьба в долгосрочной перспективе. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы защитить их и гарантировать, что они выживут в будущем», — говорит Ходженс.

Масштабные лесные пожары в Австралии в сезоне 2019-2020 годов стали одними из самых катастрофических в современной истории. По оценкам Всемирного фонда дикой природы, огонь стал причиной гибели около 3 миллиардов животных, в том числе 143 миллиона млекопитающих, 2,46 миллиарда рептилий, 180 миллионов птиц, 51 миллиона лягушек.

Выгорели миллионы гектаров земли, огонь унес жизни 27 человек и уничтожил более 2 тысяч домов.