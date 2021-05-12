Телячьи нежности: новорожденный бизон играет с мамой

Зоопарк австрийской столицы, основанный в 1752 году, является старейшим зоопарком мира. Здесь содержатся сотни видов животных, и среди его обитателей – семейство американских бизонов (Bison bison). Раньше в Северной Америке их насчитывалось 60 миллионов, но к 1900 году популяция оказалась на грани исчезновения из-за бесконтрольной охоты. Сейчас численность бизонов постепенно восстанавливается, и свой вклад в это вносит зоопарк Вены. 15 апреля здесь на свет появилась самка, получившая имя «Бедовая Джейн» (Calamity Jane), в честь знаменитой на Диком Западе женщины-скаута.