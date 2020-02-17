Территорию парка Флориды закрыли из-за змеиной оргии

Скопление флоридских полосатых ужей (Nerodia fasciata pictiventris) было обнаружено в парке у озера Холлингсворт в городе Лейкленд. Как сообщили в руководстве парка, рептилии собрались для спаривания.
«Они не ядовиты и, как правило, не агрессивны, если их не беспокоить. Как только спаривание закончится, они должны разойтись», — говорится в сообщении City of Lakeland Parks & Recreation на официальной странице в Facebook.
Чтобы не беспокоить змей и посетителей парка территория, которую облюбовали рептилии была огорожена, и для отдыхающих были установлены информационные плакаты.
Florida water snakes opting to get frisky on Valentine's Day eve kept people from accessing a popular lake.https://t.co/3jjpY038Cm— TribLIVE.com (@TribLIVE) February 15, 2020
«Как правило, флоридские полосатые ужи находятся на ветвях деревьях над водой или греются на береговой линии. Они являются важной частью экосистемы и не должны быть потревожены», — отмечает City of Lakeland Parks & Recreation.
Nerodia fasciata pictiventris — эндемик Флориды и юго-востока Джорджии. Взрослые особи достигают до метра в длину. Обычно сезон спаривания у этих рептилий длится с марта по май.
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