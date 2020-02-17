Территорию парка Флориды закрыли из-за змеиной оргии

Скопление флоридских полосатых ужей (Nerodia fasciata pictiventris) было обнаружено в парке у озера Холлингсворт в городе Лейкленд. Как сообщили в руководстве парка, рептилии собрались для спаривания.

«Они не ядовиты и, как правило, не агрессивны, если их не беспокоить. Как только спаривание закончится, они должны разойтись», — говорится в сообщении City of Lakeland Parks & Recreation на официальной странице в Facebook.

Чтобы не беспокоить змей и посетителей парка территория, которую облюбовали рептилии была огорожена, и для отдыхающих были установлены информационные плакаты.