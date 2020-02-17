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Звери

Территорию парка Флориды закрыли из-за змеиной оргии

17 февраля 2020
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Фото: Matthew Paulson / flickr.com
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Фото: LakelandParkRec / facebook.com
Рептилии начали сезон спаривания в День святого Валентина.

Скопление флоридских полосатых ужей (Nerodia fasciata pictiventris) было обнаружено в парке у озера Холлингсворт в городе Лейкленд. Как сообщили в руководстве парка, рептилии собрались для спаривания.

«Они не ядовиты и, как правило, не агрессивны, если их не беспокоить. Как только спаривание закончится, они должны разойтись», — говорится в сообщении City of Lakeland Parks & Recreation на официальной странице в Facebook.

Чтобы не беспокоить змей и посетителей парка территория, которую облюбовали рептилии была огорожена, и для отдыхающих были установлены информационные плакаты.

«Как правило, флоридские полосатые ужи находятся на ветвях деревьях над водой или греются на береговой линии. Они являются важной частью экосистемы и не должны быть потревожены», — отмечает City of Lakeland Parks & Recreation.

Nerodia fasciata pictiventris — эндемик Флориды и юго-востока Джорджии. Взрослые особи достигают до метра в длину. Обычно сезон спаривания у этих рептилий длится с марта по май.

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